Štete na školskim objektima ogromne, hoće li ih uspjeti sanirati do 4. rujna?

U školama u Slavoniji koje su najteže stradale u nedavnom olujnom nevremenu upitan je početak nastave. Procjene tek treba napraviti, ali već sada je jasno da su štete višemilijunske, a dojam na nekim objektima apokaliptičan. Na istoku Hrvatske oštećeno je oko 60 školskih objekata, od čega najviše u Vukovarsko-srijemskoj (27) i Brodsko-posavskoj županiji (18). U Zagrebu je oštećeno 55 škola, od kojih osam teže. Sada slijedi utrka s vremenom. Obnova objekata je prioritet, jer već 4. rujna škole trebaju otvoriti vrata učenicima.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji najteže su stradale Gimnazija u Županji te osnovne škole u Gradištu i Cerni, a u Brodsko-posavskoj osnovna škola Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški..

– Zaštitili smo ono što smo mogli. Trenutno smo pokriveni i curenje u školu je minimalno. Kratak je rok do početka školske godine i nadam se da će sve brzo krenuti i da će škola biti obnovljena. Najbitnije je da nitko nije nastradao, jer ništa nije vrijedno ljudskoga života. Kupili smo vodu, očistili okoliš škole… Sve ono što se na prvi pogled činilo nemogućim, mi smo uspjeli – rekla je Blagica Pečnjak, ravnateljica OŠ Ljudevita Gaja, s koje je vjetar odnio krov.

Prema najavama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, projekti obnove i sanacije škola pripremat će se ubrzano, jer za malo više od mjesec dana učenici trebaju sjesti u klupe. Ministar Radovan Fuchs obećao je da će ubrzati proceduru s obnovom, ali ne može jamčiti da će nastava u svim školama početi na vrijeme. Najvažnije je, kaže, pronaći dovoljno izvođača koji će sanirati štete.

- Prva stvar je evidentirati štete i do kojeg su obima na pojedinim objektima, napraviti projekte i planove sanacije tih šteta. Negdje su one male pa se to može riješiti vrlo jednostavno, ali u nekim objektima su itekako značajne. Prema tome, bez projekta sanacije krovišta s troškovnikom teško da se može pristupiti bilo kakvim radnjama – rekao je Fuchs prilikom obilaska oštećenih školskih objekata u Slavoniji.

On je dodao kako postoje određena izuzeća u postupku javne nabave ako vrijednost prijeđe određenu svotu.

Primjer bi mogla biti Osnovna škola Gradište u istoimenom mjestu nedaleko od Županje. U ovoj školi krov je u potpunosti uništen, a stradale su i učionice na katu te školska sportska dvorana. Pričinjena šteta procjenjuje se na oko 500 tisuća eura. Prema trenutnim predviđanjima, ako obnova bude tekla ubrzano, učenici od prvog od četvrtog razreda mogli bi normalno započeti novu školsku godinu, ali za one od petog do osmog razreda to je posve neizvjesno. Očekuje se da će Vukovarsko-srijemska županija kao osnivač uputiti zahtjev prema Uredu za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva sa zamolbom za izuzeće zbog hitnosti postupka.