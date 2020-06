Znanstveni pogled

Štagljar: Ako je Plenković bio u kontaktu s Đokovićem kraće od 15 minuta ne treba u samoizolaciju

Inkubacijski period je između 2 do 7 dana, a u nekim slučajevima čak i do 14 dana. Dakle, da bismo bili sigurni da premijer nije bio zaražen on bi trebao biti podvrgnut RT-PCR testu svaki drugi dan u sljedećih 10 do 14 dana - smatra Štagljar