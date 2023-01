U oporuci Ratzinger moli za oprost sve kojima je učinio nepravdu

Katolici diljem svijeta opraštaju se od preminulog pape emeritusa Benedikta XVI. Osobito je dirljivo u samome Vatikanu, gdje su se danas od ranih jutarnjih sati stvarale kolone na Trgu sv. Petra, kako bi vjernici odali počast Josephu Ratzingeru, čije je tijelo bilo izloženo u bazilici sv. Petra.

Zahvala roditeljima

Prijenos tijela Josepha Ratzingera iz samostana Mater Ecclesiae u baziliku bio je u sklopu privatne svečanosti u 7 sati, a u baziliku je položen u 7.15, objavila je talijanska agencija ANSA. Kratki obred, koji je trajao je do 7.40 sati, predvodio je kardinal Mauro Gambetti, nadsvećenik bazilike Svetog Petra. ANSA navodi i da je desetak minuta prije otvaranja bazilike javnosti počast Benediktu XVI. odao talijanski predsjednik Sergio Mattarella. Među prvima koji su došli odati počast bila je i talijanska premijerka Giorgia Meloni. Procjenjuje se da bi dnevno baziliku moglo posjetiti između 30 i 35 tisuća ljudi, ali čak i više od toga.

U svojoj duhovnoj oporuci koju je ostavio iza sebe papa emeritus Benedikt XVI. na svojevrstan se način oprašta od svih svojih štovatelja, i to "nadasve zahvaljujući samome Bogu, djelitelju svih dobrih darova, koji mi je dao život i vodio me kroz mnoge nevolje; podizao me uvijek iznova kad sam počeo kliziti, obasjavao me svjetlom svog lica uvijek iznova". "Gledajući unatrag, vidim i razumijem da su čak i mračni i naporni dijelovi ovog puta bili za moje spasenje i da me on tamo dobro vodio", ostavio je oporučno Benedikt XVI., zahvaljujući roditeljima koji su mu "u teškim vremenima dali život i uz velika odricanja svojom ljubavlju mi podarili prekrasan dom koji svijetli kroz sve moje dane kao jarka svjetlost do danas".

"Zahvaljujem Bogu od srca za mnoge prijatelje, muškarce i žene, koje je uvijek stavljao uz mene; za suradnike u svim fazama mog putovanja; za učitelje i učenike koje mi je dao. Sve vas sa zahvalnošću povjeravam njegovoj dobroti", napisao je Ratzinger zahvaljujući Bogu za sve lijepe stvari koje je doživio na raznim etapama svog putovanja, a posebno u Rimu i Italiji, koja je postala njegov drugi dom.

"Krist je doista put"

"Sve one kojima sam učinio nepravdu molim od srca za oproštenje. Ono što sam već rekao svojim sunarodnjacima, sada govorim svima koji su mi povjereni bili u službu u Crkvi: stojte čvrsti u vjeri. Ne dajte se zbuniti! Često se čini kao da znanost – s jedne strane prirodne znanosti, s druge strane povijesna istraživanja (osobito egzegeza Svetoga pisma) – ima nepobitne spoznaje koje su u suprotnosti s katoličkom vjerom. Svjedočio sam promjenama u prirodnoj znanosti izdaleka i mogao sam vidjeti kako su se očita uvjerenja istopila protiv vjere, kako su se pokazala filozofska tumačenja koja ne pripadaju znanosti – baš kao što je, naravno, vjera naučila u dijalogu sa znanostima bolje razumjeti granice nizom svojih izričaja, a time i svoju bit. Već 60 godina pratim put teologije, posebice biblijskih studija, i s promjenom generacija vidio sam kako se ruše naizgled nepokolebljive teze koje su se pokazale samo hipotezama: liberalna generacija (Harnack, Jülicher itd.), egzistencijalistička generacija (Bultmann itd.), marksistička generacija. Vidio sam i nastavljam vidjeti kako je razum vjere izronio i ponovno izranja iz klupka hipoteza. Isus Krist je doista put, istina i život – a Crkva je, u svim svojim nedostacima, doista Njegovo tijelo", ostavio je oporučno papa emeritus.