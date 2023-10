Specijalizanti provocirali starijeg kirurga tijekom operacije? 'Pa je li to normalno'

O pozadini skandala u splitskom KBC-u kada je u operacijskoj sali stariji ginekolog prijetio mlađem skalpelom, zbog čega je intervenirala i policija, a slučaj proslijeđen DORH-u, oglasio se bivši zaposlenik splitske bolnice, kirurg dr. Hrvoje Tomasović.

Uvodno je istaknuo kako dobro poznaje starijeg liječnika, koji je prijetio mlađem skalpelom te je istaknuo kako je vrlo ozbiljan liječnik, specijalist ginekolog koji izvodi vrlo teške i komplicirane ginekološke zahvate. Prijetio je specijalizantu kojega dr. Tomasović u svom postu naziva "novonormalnim".

"Tijekom ozbiljnog ginekološkog operacijskog zahvata a kojega je izvodio asistirala su mu dva specijalizanta, a prema jednom izvoru čak tri. U tijeku operacije pitao je prvog kolegu specijalizanta kako mu je ime i ovaj mu odgovori da se zove "Jure". Doktor pita sada drugog specijalizanta kako se zove, ovaj kaže da se zove isto "Jure". Tu počinje maleni problem jer mu se sada nekako činilo da nešto nije u redu i da ga kako kažu u Splitu "počeli vatat u đir". Pita on trećega kako se zove, a ovaj odgovori da je isto "Jure". Onda opet pita prvoga kako se zove i ovaj uz smijanje opet kaže da je "Jure".

Liječnik nakon toga shvati da ga mladi specijalizanti koji nemaju veze još s ginekologijom rade budalom, redikulom i kako ga sprdaju dok je on u adrenalinskom stresu od operacije. Ometaju operaciju i izbace čovjeka iz takta koji na to kaže to što je rekao. Onda mladi specijalizant koji vjerojatno nema pojma o ginekologiji, a specijalizaciju je dobio vjerojatno preko veze prijavi nesretnog liječnika policiji i eto ti afere" napisao je dr. Tomasović na svom Facebook profilu.

Zapitao se je li normalno da specijalizanti rade budalom starijeg ginekologa i zaključuje kako liječnik uopće nije kriv jer je bio isprovociran.

Prisjetio se i slučaja kada je sam bio specijalizant, kada je mladi kolega dobio otkaz nakon što mu se rašio šav, a glavni kirurg ga udario šakom da se onesvijestio pa su ga iznijeli iz operacijske dvorane.

"Sutra ujutro su staronormalni specijalisti vijećali kako taj specijalizant ometa operaciju, ugrožava život pacijenta da on takav nije za kirurga i dali mu otkaz. Toliko o tome i kako je bilo. Samo da kažem, iz moje generacije svi smo postali dobri kirurzi, a iz ove novonormalne to će te tek vidjeti kakvi će biti" zaključio je dr. Tomasović.

