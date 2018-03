Dali zeleno svjetlo: SPD ide u veliku koaliciju s demokršćanima

Članovi Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) podržali su na glasovanju ulazak svoje stranke u koaliciju s demokršćanskom Unijom CDU/CSU čime je gotovo pola godine nakon parlamentarnih izbora otvoren put formiranju nove njemačke vlade na čelu s Angelom Merkel, objavljeno je u Berlinu.

„Sada je jasno: SPD će bio dio buduće njemačke vlade“, rekao je tehnički predsjednik SPD-a Olaf Scholz nakon objavljivanja rezultata glasovanja.

Prije toga je blagajnik SPD-a Dietmar Nietan objavio da je za ulazak u koaliciju glasovalo 66 posto članova SPD-a.

Time je otvoren put stvaranju novog izdanja tzv. velike koalicije na čelu s Angelom Merkel koja bi na sjednici Bundestaga 14. ovog mjeseca mogla biti ponovno izabrana za kancelarku.

#GroKo endorsed by 66% of #SPD party members. This a clear result.#Germany is back on the world court.