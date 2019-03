'Spasili su našu Karlu, imala je više od 10 operacija'

Bez ikakvih simptoma koji bi najavili da nešto nije u redu, petogodišnja Karla dobila je po tijelu plikove koji su se proširili po cijelom tijelu i bili takvi da je ovoj djevojčici doslovno otpadala koža. Bilo je to prošlog ljeta na Korčuli gdje je godišnji odmor provodila sa svojom obitelji. Iz hitne u Blatu odmah su alarmirali helikoptersku hitnu te je djevojčica prevezena u splitski KBC, gdje je iz helikoptera odvezena ravno u operacijsku salu radi traheotomije. Karla je imala iznimno rijetku i opasnu alergijsku reakciju, toksičnu epidermalnu nekrolizu koja ugrožava život, a osim kože napada sve sluznice tijela.

U više bolnica

Da podijeli s nama ovu veliku traumu koja je na kraju srećom, ali i trudom liječnika te sveg medicinskog osoblja u više bolnica završila dobro, ovaj otac odlučio se ponukan našim ranije objavljenim razgovorom sa Žarkom Šaškom. I on je otac dječaka čiji su život liječnici spasili i za čije se zdravlje iz dana u dan bore na Zavodu za dječju hematologiju i onkologiju KBC-a Rebro gdje je 9,5-godišnji Filip protekla tri mjeseca. Kao svjedok znanja, rada i truda liječnika, ali i svih djelatnika tog Zavoda, Šaško nam je napisao dirljivu zahvalu svim tim ljudima te zahvalnost još jedanput naglasio u razgovoru koji smo nedavno objavili.

Taj tekst vidio je Dario Grgurev te se također odlučio javiti jer, kako je poručio, Karla je, hvala Bogu, živa i zdrava, a bila je iznimno težak i kompliciran slučaj. Helikopter je na Korčulu, opisuje ovaj otac, došao vrlo brzo, za 15 minuta te su djevojčicu odvezli u splitsku bolnicu.

– Dok smo bili u helikopteru, njoj je doslovno otpadala koža. Kada su joj prstom prešli preko glave, na prstu je čovjeku ostala njezina koža. Iz Splita je hitna jurila za Klaićevu jer je ona bila na respiratoru pa se nije moglo helikopterom – opisuje strahotu koju je preživjela Karla, danas zdrava, vedra i vesela djevojčica. Da je tomu danas tako, zaslužni su svi koji su sudjelovali u liječenju, a Dario Grgurev iskreno kaže da je u liječenju Karle sudjelovalo toliko puno liječnika da im on danas mnogima ne zna ni ime. No baš poput obitelji Šaško, i on i supruga Sunčana žele svima zahvaliti te upoznati javnost da iza spašavanja nečijeg života stoji i znanje, ali i velika volja te nesebična žrtva.

– Naglašavam kako je Karla bila iznimno težak i kompliciran slučaj za čije je uspješno liječenje bio potreban širok multidisciplinarni pristup i u kojem nitko nije ima pravo na pogrešku. Karlu su liječili internisti, oftalmolozi, infektolozi, ginekolog, plastični kirurg, gastroenterolog, kardiolog, ORL specijalisti, fizijatri, dermatolozi i mnogi drugi, pa i psihijatar koji je bio uključen u praćenje njezina mentalnog stanja. Također, i doktori iz drugih bolnica su sudjelovali u njezinom liječenju, a nisam zvao nikoga, potezao veze ni bilo kome davao novac. Svi su bili iznimno profesionalni i često radili izvan svog radnog vremena – opisao je Grgurev.

Karla je u liječenju prošla više od deset operacija skidanja sloja po sloja kože u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj gdje su netom bili na redovnoj kontroli. Vid joj je spašen iako su oči bile teško zahvaćene tom alergijom te joj je nastradala rožnica, a otpale su joj i sve dlačice, kosa, pa i trepavice.

Sjajan pacijent

Kako nam kaže otac ove hrabre djevojčice, tada je izgledala kao snjegović cijela umotana u debele zavoje, samo su joj se oči vidjele i malo nos kroz koji je dobivala hranu. Bila su u jednom trenutku potrebna i dva skupa antibiotika za koja je odmah napravljeno potrebno odobrenje te je, kako kaže Dario Grgurev, učinjeno baš sve što je bilo potrebno.

– Karla je bila sjajan pacijent, još treba vremena da se sve regenerira, ali vjerujem da će i to biti uskoro. Ona je mentalno ostala jednako vedro i veselo dijete kakva je bila prije ovoga za što svi mislimo da se nama ne može dogoditi, ali može. Svašta smo prošli i vidjeli tijekom liječenja, vidio sam na intenzivnoj Klaićeve prerano rođenu bebu koja je bila velika poput moje šake i koju su tamo na odjelu krstili. Mali borac je preživio i izašao iz bolnice s 3,5 kilograma – prisjeća se jednog od čuda kojem je svjedočio na intenzivnoj Klaićeve.

Svaki se djelatnik zalaže za dijete Zbog teške upale pluće uzrokovane gripom tipa A 15-godišnje dijete prošli mjesec hospitalizirano je u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević na odjelu za školsku i predškolsku djecu. Otac Mario Markus uputio nam je njihovo iskustvo liječenja tamo opisavši kako “imate dojam da se baš svaki djelatnik svim srcem zalaže baš za vaše dijete”. – Liječnici stručni i prisutni, sestre u svakom trenutku prisutne i zainteresirane, ljubazne i nasmijane, isto kao i spremačice. Za svaku pohvalu. Svjedoci smo svakodnevnog kritiziranja našeg zdravstvenog sustava, ali ovaj je odjel i svi njegovi djelatnici svijetli primjer da sve ipak može sjajno funkcionirati – poručio je ovaj otac.

