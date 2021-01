Šostar o vraćanju života u normalu: 'Mjere će biti na snazi još dugo, možda se ukinu na jesen'

U Hrvatsku je stiglo 46 tisuća doza cjepiva, Zagreb je od toga dobio gotovo četvrtinu. Međutim, otkad je stiglo Modernino cjepivo, cijepimo žurne službe, redom vatrogasce, interventnu policiju i djelatnike MUP-a. Za njih moramo sačuvati odmah i drugu dozu jer ne znamo kada će ponovno pristići pošiljka Modernina cjepiva, a ne smijemo si dopustiti da ne prime drugu dozu, objasnio je dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, za HTV-ovu emisiju Dobro jutro, Hrvatska.

Šostar je govorio i o dolasku novog cjepiva AstraZenece na prostore Europske unije i važnosti epidemioloških mjera. Objasnio je kako je plan da NZJZ organizira cijepljenje za cijeli grad te dodao da trenutačno nema dovoljno cjepiva.

– Jučer je pristiglo 3900 doza Pfizerova cjepiva, od kojih je 1800 već otišlo u domove za starije i nemoćne kako bi primili drugu dozu, a oko 1000 otišlo je KBC-u Zagreb. Ostalo je oko 900 doza za nastavak daljnjeg cijepljenja – dodaje Šostar.

U NZJZ-u za sada se odvija cijepljenje samo za žurne službe, ali kada bude dovoljno cjepiva za masovnije cijepljenje koje se očekuje za dva do tri tjedna, Šostar kaže da će se građani moći cijepiti protiv COVID-19 u šatorima ispred NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar", gdje se odvijalo i cijepljenje protiv gripe.

– U Hrvatskoj za sada imamo dva cjepiva, 29. siječnja regulatorna tijela Europske unije odobrit će i AstraZeneca cjepivo, koje je "starinsko" vektorsko cjepivo. Ja sam se cijepio Pfizerovim i nemam nikakvih posljedica, vidimo da su nuspojave minorne, imali smo samo jednu ozbiljniju, a to je bio pacijent koji je imao izrazito teške alergijske reakcije.

Vrsta cjepiva ne može se birati nego se dobiva ono cjepivo koje je dostupno u terminu cijepljenja. Šostar kaže da vrsta cjepiva nije bitna jer sva tri dokazano štite od virusa.

– Bitno je procijepiti se, dobiti zaštitu, i da počnemo normalno živjeti. Ne brinemo dovoljno o jednom drugom aspektu zdravlja, a to je mentalno zdravlje. Ljudi su zatvoreni, ne mogu se socijalizirati, ako se radi o malom stanu i velikoj obitelji. biti skučen praktički 24 sata zaista nije lako – objašnjava Šostar.

Na pitanje kada se možemo nadati povratku starom načinu i ukidanju epidemioloških mjera, Šostar kaže kako se to neće dogoditi oko ožujka ili travnja kako smo se nadali.

– Treba jako puno ljudi procijepiti, razmak između dva cijepljenja minimalno je tri tjedna za Pfizerovo cjepivo, a 4 do 5 tjedana za Modernu. Očekujemo da ćemo moći normalno živjeti, nažalost, tek najesen – kaže dr. Zvonimir Šostar.

– Još uvijek nam je broj pozitivnih nalaza u odnosu na broj testiranih iznad 10 posto, možemo biti zadovoljniji, ali ne i mirni. Brojke su se smanjile, ali postotak je još uvijek visok, i dalje moramo biti odgovorni i pridržavati se mjera – dodaje.

Na pitanje što se događa u fazi između prvog i drugog cjepiva i jesmo li tada izloženiji virusu, Šostar kaže da smo virusu nakon prvog cjepiva manje izloženi, ali ne dostatno da bismo bili potpuno zaštićeni.

– U toj fazi razvija se odgovor tijela na ulaz infekcije, antitijela se polako razvijaju. Do tjedan dana nakon drugog cjepiva trebamo se pridržavati svih mjera, pa i nakon toga jer, bez obzira na to što primatelj cjepiva ne može dobiti virus, ne znamo može li on i dalje biti prenositelj – upozorava Šostar.

Koliko često ćemo se morati cijepiti, ovisi o tome koliko dugo će imunitet nakon cjepiva trajati, kaže Šostar. Ima naznaka da bi mogao trajati dvije godine, ali ako bude trebalo, možda ćemo se morati cijepiti sezonski, kao i protiv gripe.

Šostar vjeruje kako COVID bolnica u zagrebačkoj Areni mora ostati u pripravnosti budući da se u Engleskoj pojavio mutirani virus koji se širi Europom. Taj soj virusa ubrzava infestaciju, što znači da je manja količina virusa potrebna da se čovjek zarazi. Novi soj još nije dokazan u Hrvatskoj, ali postoji u više od 70% zemalja Europe.