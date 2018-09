'Napala je moju kćer, kažu da je psihički bolesna. Što će sutra? Doći s bombom?'

Prava drama odvijala se u pulskoj ribarnici gdje je jedna žena solnom kiselinom zalila drugu ženu (44) i njezinu kćer (10), odnosno prodavačicu na jednom od štandova, javlja Glas Istre.

[video: 26582 / ]

U ribarnicu je odmah stigla hitna pomoć i policija, a neslužbeno se doznaje kako je žena to učinila jer joj je navodno prodavačica prodala staru ribu.

Dnevnik.hr javlja kako su u incidentu koji se dogodio oko 10.30 sati ukupno ozlijeđene četiri osobe. Osim majke i kćeri, ozlijeđena je još jedna osoba.

Među ozlijeđenima je i počiniteljica stara 80 godina.

– Žena je vjerojatno psihički bolesna. Kupila je svježu ribu i otišla kući. Potom se vratila i napala ih solnom kiselinom. Ovo je kao da živimo u Teksasu – rekla je za 24 sata jedna svjedokinja.

Majka napadnute prodavačice kaže da je napadačica vikala na žene na štandovima:

– Ona je uletjela s vrećicom sa solnom kiselinom. Moja kći ju je odgurnula, a ona je vikala: "K*rvo, moram ići popiti terapiju, pusti me." U kojem svijetu mi živimo? Hoće li ta žena sutra doći s nožem, s bombom...? Ja svoje dijete ne puštam više da ovdje radi. Dobile smo tablete za smirenje, u šoku sam. Kći mi je na hitnoj, na obradi. Rekli su nam da je napadačica psihički bolesnik. Pitaju me hoće li je tužiti ili neće, no meni to ne znači ništa. Oni će je sutra pustiti i ona, ili bilo tko drugi, može opet sutra doći...

VIDEO Obitelj pretraživala rijeku pa se šokirali kada su vidjeli što su izvukli iz vode