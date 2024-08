Šok na Novom Zelandu: Humanitarna udruga dijelila bombone s metamfetaminom

Dobrotvorna organizacija u Aucklandu na Novom Zelandu je dijelila slatkiše koji sadrže "potencijalno smrtonosne razine metamfetamina". Policija pokušava ući u trag opasnim slatkišima, a smatra se kako je do 400 ljudi primilo bombone kao dio paketa uz hranu, rekla je humanitarna organizacija Auckland City Mission koja se bori protiv siromaštva.

Naime, slatkiše je anonimno donirao građanin u zatvorenom maloprodajnom paketu. Najmanje troje ljudi, uključujući i dijete, zatražilo je liječničku pomoć, ali nitko trenutno nije u bolnici. "Nismo znali da su lizalice sadržavale metamfetamin kada su se dijelile", rekao je glasnogovornik organizacije za BBC. Ulična vrijednost svakog bombona se procijenjuje na 1000 novozelandskih dolara, odnosno 545 eura.

Helen Robinson, izvršna direktorica Auckland City Mission, rekla je da su neki od članova osoblja dobrotvorne organizacije sami probali slatkiše i složili se s pritužbama. Nakon što su pojeli bombone su se počeli osjećati "smiješno". Nakon toga, slatkiši su poslani Zakladi za droge NZ gdje je utvrđeno kako jedan bombon sadrži oko 3g metamfetamina. "Uobičajena doza je između 10-25mg, tako da je ovaj kontaminiran bombon sadržavao do 300 doza", rekla je voditeljica Zaklade, Sarah Helm, dodajući da je gutanje takve količine "iznimno opasno i može rezultirati smrću".

