Snijeg paralizirao Grčku: Nestalo struje, zatvorene škole, temperature pale i na -14

Snijeg je zabijelio velik dio Grčke u ponedjeljak, zatvorio škole i centre za cijepljenje te parlament, bez struje su ostala neka planinska sela, a pahulje su padale sve do otoka Krete na jugu.

Temperature su pale na -14 stupnjeva Celzijevih noću na ponedjeljak, kada je fronta nazvana 'Elpis' (grčka riječ za nadu) donijela prvi snijeg u Atenu.

Parlament je ostao zatvoren kao i škole diljem šireg područja Atene, gdje je bio poremećen i prijevoz podzemnom željeznicom do zračne luke, no zračni i pomorski promet odvijali su se neometano.

"Za našu zemlju to su ekstremni uvjeti", rekao je Christos Zerefos, profesor fizike za televiziju TV ERT.

"Sada sve snage ulažemo da održimo nacionalnu cestovnu mrežu i glavne arterije u prometu", rekao je vladin glasnogovornik Giannis Ekonomou te dodao "da će vremenski uvjeti ostati teški" i u utorak.

Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS Youth play in the snow during heavy snowfall in Athens, Greece, January 24, 2022. REUTERS/Stelios Misinas Photo: STELIOS MISINAS/REUTERS

Hladni val s temperaturama ispod ništice i ledenim vjetrovima pogodio je Atenu i u veljači 2021. zbog čega su četiri osobe poginule na otocima Eviaji i Kreti, a deseci tisuća kućanstava bili su danima bez struje.

Costas Lagouvardos iz Nacionalnog opservatorija u Ateni rekao je da glavni grad Grčke nije vidio ovakvu zimu od 1968.

U Ateni je novopečeni bračni par iz Floride proslavio vjenčanje zajedničkom fotografijom ispod Akropole prekrivene snijegom.

Snijeg je pao i na nekoliko otoka u Egejskom moru, što je posve neuobičajeno, a bez struje su ostala sela na Androsu, Naksosu i Tinosu. Zabijelile su se plaže u Mikonosu, poznatom turističkom odredištu.

Obilan snijeg pao je i na otoku Evia, koji su ljetos poharali šumski požari, a sad su zbog snijega neka sela ostala bez struje.

Očekuje se da će snijeg nastaviti padati i u utorak s temperaturama ispod ništice, kazala je civilna zaštita.