Snažan potres pogodio Filipine: Ovo je najjači potres do sada, uništene su kuće...

Potres jačine 6,6 pogodio je u utorak područje Samar na istoku Filipina, priopćio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

U potresu, koji se dogodio u moru na dubini od 30 kilometara, oštećene su kuće i druga imovina, no nije bilo dojava o ozlijeđenima, a očevici tvrde da je to najjači potres dosad.

