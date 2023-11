Smokva mu zapela u grlu pa završio u komi: 'Institucije su digle ruke, ali ja ne želim'

Obitelj Gudac cijeli život se srušio nakon što je suprug Vanja (43) završio u komi nakon što je pojeo smokvu koja mu je zapela u grlu, zbog čega mu je mozak ostao bez kisika. Samo par sati nakon što je zaprimljen u bolnicu, osoblje ga je pronašlo na podu WC-a.

- Prvih 15 dana njegovog stanja u toj komi je bilo prestrašno. Stalno su nam doktori govorili da neće preživjeti, ali nakon toga su pitali kada ćemo ga ga uzeti kući. Kao da je komad namještaja - kazala je njegova majka za Dnevnik Nove TV.

- Svakodnevno odlazim do njega, puštam mu pjesme, pozdrave i želje za brzi oporavak koje dobijem od nepoznatih ljudi. Najveća mi je nagrada treptaj i stisak ruke. Institucije su od Vanje digle ruke, ja ne želim. Htjela bi zamoliti sve koji su pri volji, koji su čuli Vanjinu priču da nam, ako mogu, slobodno pošalju poruku. Može to biti čitanje priče, može to biti samo pozdrav. Vanja odlično reagira na to, a to je sve što mu mi sada možemo pružiti - ispričala je Tatjana Popović Naglić.

Ovu situaciju komementirala je Marina Raguž, neurokirurginja KB-a Dubrava koja je potvrdila da takve poruke mogu stimulirati mozak pacijenata, a u Hrvatskoj ima slučajeva sličnih Vanjinom.

- Nažalost, u postoji nekoliko bizarnih slučajeva, a najbizarniji su se dogodili kod djece. Imali smo kandidata kojeg smo razmatrali za dubukomozgovnu stimulaciju – to je bilo dijete koje se ugušilo pikulom. Imamo pacijenta, isto se radi o djetetu, koje je puhalo balon i ugušilo se - kazala je, dodajući kako su ovom metodom dosad probudili oko 30 posto ispitanika, no da bi se postao, pacijent mora zadovoljiti određene uvjete.

- Oni nisu palijativni, nisu onkološki i nisu poslijeoperativni. Tako da zapravo ovaj problem nije adekvatno riješen. Bilo bi dobro osnovati jedan veliki neurorehabilitacijski centar koji će takvim pacijentima omogućiti adekvatnu skrb i u kojima će se moći provoditi eksperimentalne metode liječenja - poručila je.

