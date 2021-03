Smerdel: 'Mamić je osuđenik i ništa drugo ne može ni reći'

Nikada još ništa u povijesti naše države nije toliko uzdrmalo i bacilo sumnju na hrvatsko pravosuđe kao optužbe Zdravka Mamića (61), osuđenika i bjegunca od istog tog pravosuđa.

Njegove tvrdnje da je potkupljivao osječke suce, ali i predsjednika Vrhovnog suda tek treba, naravno, istražiti. No, nema sumnje da je riječ o potresu koji ima šire društvene posljedice.Prof. dr. sc. Sanja Barić, predstojnica Katedre za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, istaknut će, kako kaže, tri stvari.

– Prvo i osnovno, Zdravko Mamić je vrlo specifična persona koja je uvijek bila sklona pretjerivanju u apsolutno svemu, i ekstremnim izjavama i ponašanju, tako da sve ono što on radi, a prije svega govori, treba uzeti sa zrnom soli. Drugo, mi na nacionalnoj razi ni svjedočimo već dugo, i kad je Mamić u pitanju, i sudac Ivan Turudić, i još neka možda manje poznata imena, da su dosta često viđeni u krugu političkih ili drugih figura koji imaju puno novca, koji se kreću u gospodarskim krugovima, koji su često pod lupom organa gonjena. Trebalo bi vrlo jasno naglasiti da osobama koje obnašaju javne dužnosti, kao što su to suci, nije dopušteno sve ono što je dopušteno nama kao privatnim osobama. I tu priče poput “mi smo dugogodišnji prijatelji” apsolutno nisu nikakva opravdanja.

Mogu li sve na poziciji?

Profesorica Barić dalje naglašava:

– Želim reći da se suci moraju puno manje družiti s osobama koje su stalno pod nekakvim javnim, odnosno pravosudnim istragama, i moraju puno više čuvati svoj ugled i dignitet. I to mnogi suci čine, oni čija mi imena ne znamo. Ali neki pri samome vrhu kontinuirano se ponašaju suprotno ideji neovisnosti i objektivnosti. Ponavljam, nema veze što ti je bio prijatelj... Moraš se prestati družiti, moraš se kloniti, odvojiti! Jer je to upravo tvoja funkcija. Inače... To je povreda etike sama po sebi, čak i ako se ne radi o konkretnom podvođenju pod određenu odredbu sudačkog etičkog kodeksa. Suci se uvijek pravdaju da nešto nije kazneno djelo, stegovna ili etička odgovornost, međutim postoji nešto što se zove javni moral obnašatelja javne vlasti – ističe naša sugovornica.

Nužno je, nastavlja, vratiti opći moral i razumijevanje javnih pozicija, uloga i dužnosti, neovisno o tome što je propisano.

– A onda tek dolazimo na treće, tko je nadležan i je li to etička ili stegovna odgovornost. S obzirom na veličinu ove afere, sigurno će se nešto provesti, ali mislim da je puno važnije ukazati na činjenicu da to jednostavno mora biti kodeks našeg ponašanja i da neće proći bez pritiska javnosti – podcrtava prof. dr. sc. Sanja Barić.

Stava je i kako je “ogromna logička greška zaključivanje iz jednog uzorka na sve”.

– Mislim da veliki dio našeg pravosuđa dobro funkcionira, ali na nekim ključnim pozicijama, a posebno kad su u pitanju velike malverzacije, nama isplivava plemenski način funkcioniranja, a to je da ja mogu sve ako sam na poziciji. Ne, nego smiješ manje i imaš manja prava – naglašava.

Ustavni stručnjak i osječki profesor Mato Palić reći će kako je riječ o izrazito ozbiljnim i teškim optužbama protiv sudaca kakvih do sada, koliko se sjeća, nije bilo.

– Bit je tu radi li se o lažnim optužbama koje iznosi osuđenik, ili to nisu lažne optužbe, a to može raščistiti USKOK. Činjenica da je prošlo pet mjeseci otkad je Mamić famozni USB stick dostavio DORHu, može i ne mora nešto značiti jer su aktivnosti USKOKa nejavne. Sama riječ Mamića, ili bilo koga drugoga, da je neki sudac primio mito, bez dokaza da se to i dogodilo, verbalna je optužba, ali bez pravnih posljedica – podcrtava doc. dr. sc. Mato Palić.

Sessa i ranije na udaru

Percepcija o stanju u pravosuđu, nadovezuje se on, nije dobra i bez ove situacije, a ona je može samo pogoršati, “pogotovo ako bi se pokazalo da je tu nešto bilo”.

– No, ne treba brzati sa zaključcima. Treba pustiti da se vidi može li USKOK te optužbe materijalizirati. Mi ključno ne znamo, a to je postoji li dokaz koji može potkrijepiti te optužbe – zaključuje on.

– Čovjek je osuđen, bjegunac od pravosuđa i kaže da su suci pokvareni. On ne može ništa drugo ni reći. Uostalom, koga već Mamić nije optuživao! Njegov odvjetnik mu je trebao savjetovati da podnese i neke dokaze. On ih nije pokazao. Novine su i prije optuživale Đuru Sessu i razne druge suce, ali ono što piše treba dokazati ili slijede tužbe – komentira, pak, Mamićeve istupe prof. dr. sc. Branko Smerdel, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Inače, predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban jučer je pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca Zvonka Vekića i Darka Krušlina, a nakon što su u medijima objavljene fotografije njihovog zajedničkog druženja sa Zdravkom Mamićem.