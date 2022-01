Službeni Beograd prosvjedovao zbog "nedoličnog tretmana" Đokovića u Australiji

Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je australskom veleposlaniku u Beogradu izrazilo prosvjed zbog "nedoličnog tretmana" kojem je u Melbourneu izložen najbolji tenisač svijeta Novak Đoković, priopćilo je ministarstvo.

Devetorostrukom pobjedniku Australian Opena, koji je na ovogodišnjem turniru mogao sudjelovati u borbi za rekordni 21. Grand Slam naslov, poništena je australska viza jer nije imao dokaz o cijepljenju protiv covida-19 ili vjerodostojno medicinsko izuzeće od cijepljenja.

Đokovićevi odvjetnici vode pred lokalnim sudom postupak za poništenje odluke koja, bude li potvrđena, za 33-godišnjeg srbijanskog tenisača znači deportaciju iz Australije.

Njome je ranije u četvrtak zaprijetio australski premijer Scott Morisson, pozivajući se na stroge granične propise za necjepljene strance.

Đoković se u međuvremenu nalazi u Melbourneu u hotelu za imigrante koji čekaju azil.

Foto: A.K. 21, April, 2021, Belgrade - The fourth day of the Serbia Open 2021, a match between Novak Djokovic (Serbia) and Soonwoo Kwon (South Korea). Novak Djokovic (Serbia). Photo: A.K./ATAImagesrr21, april, 2021, Beograd - Cetvrti dan na turniru Serbia Open 2021, mec izmedju Novaka Djokovica (Srbija) i Soonwoo Kwon ( Juzna Koreja). Photo: A.K./ATAImages

Državni tajnik srbijanskog ministarstva Nemanja Starović rekao je australskom veleposlaniku Danielu Emeryu da Beograd od njega očekuje "osobne napore" kako bi se Đokoviću omogućilo da "u smještaju koji odgovara sportašu njegova ranga sačeka donošenje sudske odluke" o tome može li boraviti na tlu Australije ili ne.

Srbija ne želi ni na koji način utjecati na odluku australskih sudskih vlasti, ali očekuje da izvršne vlasti te zemlje, u duhu dobrih bilateralnih odnosa Australije i Srbije, a sukladno svojim nadležnostima, dozvole Đokoviću da Božić provede u boljem smještaju, stoji u priopćenju.

Službeni Beograd ističe da "u srpskoj javnosti postoji snažan dojam da je Đoković protiv svoje volje žrtva političke igre" i da je "namamljen da doputuje u Australiju kako bi potom bio ponižen".

Foto: Antonio Ahel Beograd: Skup podrsše Novaku Đokoviću, koji je organizirala njegova obitelj, održan je ispred Narodne skupštine Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Đoković nije kriminalac, terorist ili ilegalni migrant ali je tako tretiran od australskih vlasti", rekao je Starović dodajući da to "izaziva razumljivo ogorčenje" njegovih navijača i građana Srbije.

Đokovićeva obitelj je ranije u četvrtak odluku australskih vlasti nazvala "najvećim sportsko-diplomatskim skandalom u povijesti" i pred parlamentom u Beogradu organizirala skup potpore tenisaču te za petak najavila novi.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da će premijerka Ana Brnabić zatražiti od australskih vlasti da se Đokoviću, dok traje sudska procedura, dopusti da pod nadzorom boravi u kući koju je unajmio, "a ne u ozloglašenom hotelu u kojem borave oni koji čekaju azil".