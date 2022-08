Slučaj star 40 godina: Australski sud naredio istragu o presudi šestorici Hrvata zbog terorističkih napada

Vrhovni sud australske savezne države Novi Južni Wales naredio je u utorak istragu o presudi iz 1981. šestorici Hrvata osuđenih za pripremu više terorističkih napada, navodeći da su osuđeni na temelju svjedočenja mogućeg agenta provokatora jugoslavenske tajne službe.

Sudac Robertson Wright naredio je istragu o presudama iz 1981. Maksimilijanu Bebiću, Mili Nekiću, Vjekoslavu Brajkoviću, Antonu Zvirotiću, Iliji Kokotoviću i Josipu Kokotoviću, osuđenima na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora, objavio je u utorak australski Sydney Morning Herald, navodeći da je riječ o “povijesnoj odluci”.

“Hrvatska šestorka” (Croatian six) optužena je 1979. da je planirala postavljanje bombi u dvije jugoslavenske agencije u Sydneyju, srpski dom, kazalište u Newtownu te u gradski vodovod.

Presuda se temeljila na svjedočenju Vice Virkeza (pravo ime Vitomir Misimović), koji je kao navodni član grupe australskoj policiji u veljači 1979. prokazao svoje kolege.

Virkez je dobio samo dvije godine zatvora i nakon odsluženja vratio se u Jugoslaviju.

Zajednica australskih Hrvata upozoravala je da je Virkez (Misimović), Srbin iz Bosne i Hercegovine koji se pridružio hrvatskoj emigrantskoj skupini koja se borila za uspostavu neovisne Hrvatske i rušenje Jugoslavije, radio za jugoslavensku tajnu službu.

Sudac Wright istaknuo je u utorak kako “postoji realna mogućnost da je jugoslavenska tajna služba koristila gospodina Virkeza kao agenta provokatora ili doušnika kako bi policija Novog Južnog Walesa, a moguće je i ASIO (australska tajna služba), dobila lažnu informaciju o bombaškoj zavjeri s hrvatskom šestorkom s ciljem diskreditacije Hrvata u Australiji”, prenosi Sydney Morning Herald.

Wright dodaje da “postoji niz sumnji ili pitanja u vezi s dijelovima dokaza u slučaju i krivnjom hrvatske šestorke” te da je Virkez možda dao “namjerno lažne” podatke.

Iako su zahtjevi za revizijom podnijeti u ime Bebića, Nekića i Brajkovića, sud će istražiti presude svim osuđenima.

Viši sudovi odbijali su prethodne zahtjeve za revizijom presude.

Wright također ističe da su četvorica od šesterice osuđenih tvrdili da ih je australska policija teško pretukla, dok su sva šestorica negirali da su priznali krivnju policiji Novog Južnog Walesa.

Liječnici su potvrdili da je Brajković dan nakon ispitivanja imao ozljedu na vratu kao od davljenja, modrice oko očiju i na licu te mogući gubitak sluha na jednom uhu koji može nastati od udarca u čeljust, pisao je ranije ABC.

Australske vlasti znale da je Virkez tajni agent?

Iako Wright tvrdi kako nije bilo dokaza da je krunski svjedok Virkez tajni agent, Sydney Morning Herald podsjeća da je ta tvrdnja upitna.

Australski istraživački novinar Hamis McDonald, koji je 2019. objavio knjigu Anatomija nepravde o hrvatskoj šestorci (Anatomy of Injustice – Australian Croatian Six Case up For Judicial Inquiry 40 Years on), pregledao je 2018. deklasificirane dokumente australske tajne službe (ASIO) o Virkezu.

Ti su dokumenti, navodi Syney Morning Herald, bili ključni u zahtjevu za sudsku reviziju.

Sudac Wright je utorak poručio da “značajna količina” deklasificiranih materijala ASIO-a sugerira da je Virkez u najmanju ruku bio doušnik jugoslavenskog konzulata više mjeseci prije uhićenja hrvatske šestorke, “ako ne i jugoslavenski agent ili agent provokator”

O sumnji da je presuda protiv australske šestorke plod operacije jugoslavenske tajne službe, pisali su ranije i drugi australski mediji.

ABC je u veljači 2021. objavio priču o slučaju, navodeći da su bombe pronađene samo u Virkezovoj kući, automobilu i obližnjem grmu.

Najveće australske dnevne novine The Australian nedavno su pak objavile kako dokumenti označeni sa “strogo povjerljivo” (top secret) pokazuju da je australska savezna policija upozorila tadašnjeg premijera Malcolma Frasera kako vjeruje da Virkez djeluje “kao agent jugoslavenske vlade”.

“Zbog taktičkih razloga vlasti Novog Južnog Walesa žele da Virkez bude osuđen po optužnici kako njegovi dokazi protiv suučesnika ne bi bili okaljani optužbom da je agent provokator”, stoji u obavijesti koju je primio premijer Fraser, prenosi The Australian.

ASIO je pak već u ožujku 1979., godinu dana prije početka suđenja, obavijestio policiju Novog Južnog Walesa da je Virkez špijun.

Hrvatska šestorka puštena je iz zatvora prije isteka kazne, 1991., navodno zbog dobrog vladanja, ali presuda im nije ukinuta.

