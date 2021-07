Slavonskoj obitelji Medvidović konji i zaprežni sport su u krvi

Spoj tradicionalnih vještina vezanih za konje i zaprege i modernoga konjičkog sporta, njegovanje slavonske tradicijske i kulturne baštine i promicanje njezine izvorne vrijednosti.

Sve to možete vidjeti i doživjeti na ergeli Medvidović u Sikirevcima kod Slavonskog Broda, na kojoj se četvero natjecatelja, članova Zaprežnog kluba Slavonac, užurbano priprema za nastup na prvenstvu Hrvatske i Balkana u zaprežnom sportu, koje će se održati sljedećeg vikenda u Zagrebu.

Skup uzgoj

Svi su veliki zaljubljenici u konje i, što je zanimljivo, svi dolaze iz iste obitelji. Riječ je o Antunu Medvidoviću i troje mladih vozača, njegovoj djeci Josipu i Loreni Medvidović te nećaku Vedranu Živiću. Medvidović će se sa svojim konjima natjecati na oba u seniorskoj, a mlade nade u juniorskoj kategoriji.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 13.07.2021., Sikirevci - Cetvero natjecatelja Ergele Medvidovic, clanovi Zapreznog kluba Slavonac, odlaze na Prvenstvo Hrvatske i Balkana u zapreznom sportu koje ce se odrzati slijedeceg vikenda u Zagrebu. Antun Medvidovic, najpoznatiji uzgajivac lipicanske pasmine konja u Hrvatskoj i visestruki drzavni prvak u voznji dvoprega (na slici u crnoj majici) natjece se na oba prvenstva u seniorskoj kategoriji s dvopregom, a troje mladjih vozaca iz Zapreznog kluba Slavonac, Josip Medvidovic (u crvenoj majici) Lorena Medvidovic i Vedran Zivic (u svjetloj majici) natjecu se na Prvenstvu Hrvatske u voznji zaprega - dvoprega i jednoprega. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

– Izuzetno mi je drago što Lorena, Josip i Vedran idu mojim stopama, što su zainteresirani i vole zaprežni sport. Ovo će im biti prvi nastup i sjajna prilika da se pokažu i krenu u te vode, u kojima sam ja već godinama. Želim im sreću i ne sumnjam u njih – kaže Antun Medvidović, najpoznatiji uzgajivač konja lipicanske pasmine u Hrvatskoj i višestruki državni prvak u vožnji dvoprega.

Uzgoj lipicanaca skup je, ali zaljubljenici u ove plemenite životinje ne odustaju. Sportske manifestacije poput ove nadolazeće prilika su da široj publici pokažu svoja grla, koja su znalački odabrana i s puno ljubavi, strpljenja i htijenja uzgojena u stajama. Medvidović je danas jedan od svega četiri ili pet privatnih uzgajivača u Hrvatskoj koji posjeduju dvadesetak ili više lipicanaca. Konji su ovoj obitelji u krvi, ali od konjogojstva je danas teško živjeti.

Slavonska tradicija

– Lipicanac je naša autohtona pasmina, koja je priznata u Hrvatskoj i u svijetu, ali da biste ih prodali, i najbolje konje morate ozbiljno reklamirati. Jedini put za to je uvesti ih u sport i postići dobar rezultat. Tako možete podići cijenu grlima do razine koja bi bila rentabilna nekome tko se time doista bavi – dodaje Antun.

Uloga konja i u Slavoniji je doživjela promjenu. Konji su od radnih životinja o kojima je ovisilo preživljavanje i proizvodnja hrane dovedeni u poziciju životinja za sport, rekreaciju i očuvanje tradicije. Iz Zaprežnog kluba Slavonac izašli su mnogi vozači, ali mladih je sve manje. Sada ih nastoje ponovno okupiti.

– Lipicance svi smatraju važnim elementom slavonske tradicije, ali zaprežni je sport praktički jedina njihova budućnost. To je egzotična i skupa disciplina, no djeca trebaju doživjeti to iskustvo. Ako se odluče na to, dovoljno je svratiti u neko od dvorišta vlasnika ovih konja i priča će se dalje razvijati – kaže Marijan Vrkljan, predsjednik Centra za ruralni razvoj Panonica i tajnik Zaprežnog kluba Slavonac.