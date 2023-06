Skrivaju li se vanzemaljci na Saturnovom mjesecu? Znanstvenici otkrili moguće znakove života

Znanstvenici su otkrili obećavajuću indikaciju da bi na Saturnovom šestom najvećem mjesecu mogli postojati živi organizmi. Podaci NASA-ine umirovljene letjelice Cassini pokazali su da na Enceladusu postoje fosfati - elementi ključni za živi svijet. Ono što znanstvenicima daje najviše nade je činjenica da fosfati nisu zarobljeni u mineralima, već su otopljeni kao soli u tekućem oceanu. Enceladus je jedna od tek nekoliko nebeskih tijela u našem sunčevom sustavu s tekućom vodom, zbog čega je od svog otkrića zanimljiv astrobiolozima. Ogromni ocean slane tekuće vode stisnut je između mjesečeve jezgre i bijelog ledenog pokrova debelog 20-ak kilometara.

VEZANI ČLANAK:

Otprije je poznato da zmijolike pukotine na površini ledenog mjeseca iz otvora nalik gejzirima izbacuju ogromne stupove ledenih zrna i vodene pare u svemir, no tek prošlog mjeseca istraživači su primijetili iznenađujuće veliki 'gejzir' na Enceladusovom južnom polu koji bi mogao biti znak života, prenosi Daily Mail. Ovo je također prvi put da su fosfati otkriveni u oceanima izvan Zemlje, te označava "ogromni skok naprijed", navode stručnjaci s berlinskog sveučilišta koji su vodili studiju.

Fosfati su prirodni izvor fosfora, elementa koji doprinosi četvrtinu svih nutrijenata koje biljke trebaju za rast i razvoj. Ključan je za stvaranje DNK i RNK, staničnih membrana i spoja ATP koji služi za prijenos energije unutar stanica. Također je jedan od šest elemenata potrebnih za život, uz ugljik, dušik, vodik, kisik i sumpor.

VEZANI ČLANAK:

"Znamo da Enceladus ima primjerene uvjete za pojavu života, no ne znamo je li on uistinu nastanjen. To je pitanje za sljedeću svemirsku misiju do tog mjeseca" kazao je profesor Frank Postberg koji je sudjelovao u projektu. Znanstvenici koji su sudjelovali u projektu kažu da je fosfor dostupan na površini mjesečeva oceana, stoga ako postoji život u Saturnovoj orbiti, vjerojatno je u tekućem sloju mjeseca, no to će se tek utvrditi. Prema izračunima njegovog tima, u Enceladusovom oceanu moglo bi biti 100 puta više fosfora nego u Zemljinim oceanima.

Prijašnja istraživanja na Enceladusu pokazala su da se u njemu nalazi "mineralni ocean" bogat rastopljenim karbonatima s velikom količinom različitih reaktivnih, kompleksnih organskih spojeva. U 2021. godini objavljeno je da su u stupovima koje izbacuju mjesečevi 'gejziri' otkriveni tragovi metana koji bi mogli dolaziti iz živih mikroba. Čak niti najveća moguća procjena proizvodnje metana abiotskih organizama (onih koji nisu živi) nije dovoljna da objasni koncentracije metana u 'gejzirima'.

VIDEO Najveća raketa u povijesti eksplodirala nakon lansiranja i raspala se