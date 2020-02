Poludila na dečka jer joj je previše skratio kosu, nije mu ni internet pomogao

Jedan muškarac je pošteno naljutio svoju partnericu kad joj je skratio kosu za 30-ak centimetara, pa se požalio na Internetu i nije dobio reakciju koju je očekivao.

Naime, kako je naveo na Redditu, njega je djevojka upitala da je ošiša i navodno je još uvijek ljuta zbog njegovih postupaka. Muškarac je objasnio kako su oni zajedno već šest mjeseci i kako je njegova djevojka govorila da se treba otići ošišati. No, kako nije željela platiti pitala je njega da on to učini.

- Rekao sam joj da nikad nisam nikoga šišao i pitao sam je kako želi da je ošišam, na što mi je ona rekla da mogu učiniti što god želim. Bila je vrlo opuštena oko cijele te priče i bio sam uvjeren kako joj uistinu nije stalo kako će to ispasti. Kako sam mislio da će bila preslatka s kratkom kosom, odlučio sam je tako i ošišati. Počeo sam šišati je iznad ramena i odrezao sam oko 30-ak centimentara njezine kose. No, kada je vidjela svu tu kosu na podu i shvatila koliko sam kose odrezao, ustala se i počela je vikati na mene - požalio se muškarac.

Pokušao ju je smiriti, no ona se samo ljutila dok je dovršavao frizuru. Istaknuo je kako se njemu čini da je ispalo dobro, s obzirom da je riječ o besplatnoj frizuri, no kako je bila i dalje ljuta, ponudio se da joj plati profesionalnu pomoć.

- Očito je da mrzi svoju novu frizuru i žao mi je zbog toga, no s druge strane mislim kako nisam učinio ništa loše. Kad mi je rekla učini što ti želiš, to sam i napravio.

Nije dobio previše podrške na Redditu, prenosi Mirror.

- Ako već moramo biti iskreni, oboje zvučite kao ljudi koji bi trebali otići na test inteligenije prije nego što uopće vam se dozvoli da držite škare u rukama. Da se to učinilo, ovo se ne bi dogodilo.

Neki pak nisu libili se otvoreno krizirati: - Vi ste idioti. Nitko pri zdravoj pameti ne bi pomislio da rezanje 30-ak centimetara kose ne bi uzrokovalo da se netko uzrujava. A nitko pametan ne bi tražio frizuru od nekoga tko nikad prije nije šišao.

Jedan značajan dio je pak uvjeren kako je priča izmišljotina jer jednostavno nema smisla.