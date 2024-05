Plenković opleo po Milanoviću pa se dotaknuo Grbina: 'Izbacit ću ga s dužnosti predsjednika SDP-a'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da predsjednik Zoran Milanović od trenutka kad je otišao na glavni odbor SDP-a u parlamentarnoj kampanji, ne predstavlja više sve građane Hrvatske, te kako je siguran da se hrvatski narod neće dva put zabuniti, kao pri glasanju 2020. na predsjedničkim izborima. Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković u Zaprešiću popodne sudjeluje na predstavljanju kandidata HDZ-a za EU. Novinarima je komentirao izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića da je jučerašnji dan, 30. svibnja, bio dan Sabora, a ne Dan državnosti RH te kako premijer ne poštuje hrvatsku himnu. Plenković je Milanovića ponovno nazvao kršiteljem hrvatskog Ustava.

"Ponio se kao politička kukavica, nije imao hrabrosti dati ostavku i ući pošteno, fer, muški u utakmicu pa da vidimo tko će pobijediti", rekao je Plenković te ponovio da je na parlamentarnim izborima Milanović tako nanio štetu "jatacima" iz SDP-a". Istaknuo je kako nitko od njih, osim rijetkih iznimaka, ne poštuje Dan državnosti RH, i time u stopu slijede Milanovića.

"Oni sad prepisuju Milanovićev model ponašanja. Pozivam ih da samo tako nastave jer će i to voditi do daljnjih teških poraza u političkim utakmicama na hrvatskoj političkoj sceni", prokomentirao je premijer Plenković. Također je naglasio da je HDZ poštivao dok se od 2001. do 2019. godine, Dan državnosti obilježavao 25. lipnja. Plenković je rekao kako Milanović već godinama vrijeđa HDZ te da je Hrvatsku osramotio svojim "proruskim stavovima u kontekstu Putinove brutalne agresije na Ukrajinu".

"On je taj koji krši Ustav i u vanjskoj politici. Osramotio nas je, to se politički vidjelo na njegovoj izoliranosti na međunarodnoj sceni. Potpuno je nerelevantan. Za hrvatske građane je sreća što postoji Vlada koja Hrvatsku drži na pravoj strani morala i međunarodnog prava, za razliku od njega koji bi nas svrstao u ruski kamp i nepovratno nas osramotio na međunarodnoj sceni”, ocijenio je Plenković.

Premijer je također odgovorio na izjavu predsjednika Milanovića koji je ranije danas rekao kako će 'sutra upozoriti ambasadore koji postupaju po napucima Plenkovića i Radmana da čine ozbiljan delikt ako on nije suglasan'.

"Najbolje da cijela hrvatska diplomacija po njegovom naputku ide okolo i ulaže demarše u prilog Putinu. Očekujem takvu instrukciju, siguran sam da će naši svi veleposlanici bezrezerno poslušat i da će to biti scenarij već od sutra", ironično je prokomentirao premijer Plenković. Vezano za izbore za predsjednika Republike, Plenković je naglasio kako je "siguran da se hrvatski narod neće dvaput zabuniti" kao na prošlim izborima 2020. godine kada je izabran Milanović. "Tu nije ništa normalno, tu postoji samo kompleks, zavist i kršenje Ustava, to je biračima jasno”, zaključio je premijer Plenković.

Plenković se dotaknuo i Peđe Grbina. "Milanovića kao strica i Grbina kao netjaka kojeg ću 9. lipnja izbaciti s dužnosti predsjednika SDP-a smo teško porazili 17. travnja", rekao je te kazao kako će ih poraziti i na EU izborima, prenosi N1.