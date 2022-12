Sjever Kosova i dalje blokiran: Zatvorene škole, napetosti rastu

Srbi koji prosvjeduju zbog uhićenja bivšeg policajca Dejana Pantića i dalje su na barikadama. Sjever Kosova i dalje je blokiran i od strane policije. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić priopćio je da je formiran Krizni štab koji će redovno izvještavati o situaciji na terenu. Osnovne i srednje škole na sjeveru Kosova od danas neće raditi. Dopisnik RTS-a javlja da je noć sa sjeveru Kosova protekla mirno, ali da je sjever i dalje blokiran, što od strane policije, što od strane građana. Iako je na barikadama mirno, tenzije su visoke, a građani zabrinuti.

Podsjetimo, veleposlanstva SAD-a i Velike Britanije zatražila su u nedjelju navečer uklanjanje barikada koje su lokalni Srbi postavili na sjeveru Kosova, prosvjedućući drugi dan zaredom, zbog uhićenja bivšeg srpskog policajca, a srbijanski predsjednik pozvao je i Srbe i Albance da se suzdrže od nasilja i provokacija. Europska pravosudna misija na Kosovu (EULEX) priopćila je u nedjelju da je na njihovu izviđačku patrolu na sjeveru, bačena šok bomba i da nema ozlijeđenih.

Foto: Florion Goga/REUTERS A member of the Polish Armed Forces, part of NATO peacekeepers mission in Kosovo, walks near the barricade in the northern part of the ethnically-divided town of Mitrovica, Kosovo, December 12, 2022. REUTERS/Florion Goga Photo: Florion Goga/REUTERS

Beograd i Priština se uzajamno optužuju za izazivanje napetosti i provokacije, a u objavama na društvenim mrežama premijeri Srbije i Kosova, Ana Brnabić i Albin Kurti, zatražili su pomoć međunarodne zajednice. Sjedinjene Države istaknule su "duboku zabrinutost" zbog trenutne situacije na sjeveru Kosova i u zajedničkom priopćenju svojih veleposlanstava u Beogradu i Prištini zatražili hitno uklanjanje barikada, pozivajući obje strane na dijalog i suzdržavanje od provokacija kako bi se izbjegla dalja eskalacija.

Istaknuto je razumijevanje da su "kosovske vlasti pritvorile osobu osumnjičenu umiješanost u nasilni napad na kosovsku policiju i tijela izbornog povjerenstva", uz ocjenu da se to uhićenje "koristi kao opravdanje za ilegalne blokade cesta, kao i prijetnje i zastrašivanje kosovskih vlasti i lokalnog stanovništva".

"Oni koji su podigli nelegalne barikade trebaju ih odmah demontirati", poručuju dva veleposlanstva SAD-a.

Nedugo potom veleposlanstvima SAD-a pridružila su se i diplomatska predstavništva Velike Britanije u Beogradu i Prištini skoro istovjetnim ocjenama i porukama, uz potpunu potporu snagama NATO-a na Kosovu (KFOR) u njihovom radu da pruže sigurnost i osiguraju slobodu kretanja i doprinos Misije EU-a za vladavinu prava (EULEX).

"Očekujemo da se uklone sve nelegalne blokade puteva i da se okončaju sve prijetnje nasiljem i zastrašivanje...Odlučno osuđujemo kao neprihvatljive sve napade na kosovske i međunarodne sigurnosne agencije", poručili su britanski diplomati, pozivajući na "maksimalnu suzdržanost".

Foto: Milos Tesic 10, December, 2022, Belgrade - In the Presidency building, the President of Serbia, Aleksandar Vucic, addressed the citizens. Aleksandar Vucic. Photo: Milos Tesic/ATAImages 10, decembar, 2022, Beograd - U zgradi Predsednistva predsednik Srbije Aleksandar Vucic obratio se gradjanima. Photo: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

"Pozivamo vlasti Kosova da se suzdrže i vlasti Srbije da iskoriste svoj utjecaj kako bi postigle deeskalaciju situacije. Dijalog kojim upravlja EU je sredstvo za rješavanje konflikata i postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa", ocijenjeno je u zajedničkom priopćenju.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je, poslije sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekao da "postavljanje barikada nije zapovjedio nitko iz Beograda". "Za nas je važno da pozovemo i Albance i Srbe na očuvanje mira, na smirivanje situacije, posebice Srbe da budu smireni i ne nasjedaju na provokacije, da nema napada na EULEX i KFOR", rekao je Vučić.

On je istaknuo da su "poduzete odgovarajuće mjere na zaštiti domovine" i "date zapovijedi" koje je Vijeće za nacionalnu sigurnost prihvatilo, ali nije precizirao o okoji m mjerama i zapovijedima je riječ. Na Kosovu se, kako je ocijenio, događa "teška borba za opstanak srpskog naroda", ustvrdivši da "iz međunarodnog aspekta postoji bezbroj neistina, izravnih falsifikata i ogoljenih laži". Vučić je naglasio da postrojbe Kosovske policije, osim Direktorata Sjever, po međunarodnim sporazumima nemaju pravo biti u općinama na sjeveru bez suglasnoti srpske strane.

Komentirajući zajedničko priopćenje veleposlanstava SAD-a u Beogradu i Prištini, Vučić je rekao da je "odlično razumio poruku", ali da je "razočaran".