Rastu napetosti na Kosovu, premijer Kurti: 'Vučić i premijerka Brnabić prijete vojnom agresijom'

Napetosti na sjeveru Kosova jačaju dok se Beograd i Priština uzajamno okrivljuju za ugrožavanje mira i sigurnosti, a Bruxelles, poslije napada na ophodnju EULEX-a, poručuje u nedjelju da neće tolerirati nasilje i traži uklanjanje barikada.

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je u nedjelju da su barikade koje su postavili Srbi na sjeveru Kosova, poziv na mir i poziv međunarodnoj zajednici da počne raditi svoj posao.

Zemlje Kvinte, zajedno s visokim predstavnikom Europske unije (EU) za vanjski politiku i sigurnost Josepom Borrellom pozivaju na uklanjanje barikada na sjeveru jer su nelegalne, napisala je Brnabić na Twitteru i pritom kritizirala Bruxelles.

Brnabić: barikade su poziv na mir

"Nisu bili tako glasni" kada je kosovska policija prekršila Bruxelleski sporazum time što je s dugim cijevima ušla na sjever, u općine sa srpskom većinom, poručila je.

Barikadama "jasno izražavaju svoj prosvjed i to čine mirno", poručila je.

Foto: Florion Goga/REUTERS A view of the barricade in the northern part of the ethnically-divided town of Mitrovica, Kosovo, December 11, 2022. REUTERS/Florion Goga Photo: Florion Goga/REUTERS Dužnosnike međunarodne zajednice Brnabić je upozorila da nisu reagirali kad je Srbima bilo uskraćeno pravo da glasaju na izborima ni kad im je Priština "konfiscirala imovinu da bi napravila nelegalne vojne baze" niti (je reagirala na) 136 incidenata kad su na Kosovu napadnute srpske obitelji

"Obraćate pažnju samo kada su na barikadama", istaknula je.

Barikade "nisu samo način da se pokaže nezadovoljstvo i očaj", niti da su im osnovna ljudska prava ugrožena već su i način "da se zaštiti Briselski sporazum", ustvrdila je Brnabić koja inzistira na tome da za taj sporazum iz 2013. jamči EU.

"Barikade su poziv na mir i poziv na akciju međunarodne zajednice... Srbija poštuje sve potpisane sporazume: Bruxelleski, Washingtonski, ali i Rezoluciju VS UN-a 1244 i Povelju UN. To su naše vrijednosti“, poručila je na Twitteru Brnabić.

Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS Kosovo Serbs block the road near the village of Rudine, North Mitrovica, Kosovo December 11,2022. REUTERS/Ognen Teofilovski Photo: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS Kurti: Kosovo traži mir, ali će se snažno braniti

Premijer Kosova Albin Kurti pak ističe da se riješenim pitanjem registarskih tablica i odgodom lokalnih izbora do travnja, "kriminalne bande na sjeveru Kosova nemaju ni najmanji izgovor za barikade i nasilne napade na kosovsku policiju".

Kosovo u suradnji s NATO i KFOR-om radi "na brzom i mirnom rješenju situacije na sjeveru Kosova", napisao je na Twitteru.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Brnabić prijete vojnom agresijom, pozivajući da se ''na naš teritorij vrati srpska vojska“, napisao je.

Vučić je u subotu najavio da će Beograd od KFOR-a tražiti da primijeni odredbu iz Rezolucije 1244 VS UN-a iz 1999. i omogući raspoređivanje postrojbi srpske vojske i policije na Kosovu, sukladno Aneksu 2 te rezolucije.

''Ne tražimo konflikt, već dijalog i mir. Ali da budem jasan: Republika Kosovo će se braniti – snažno i odlučno'', naveo je Kurti na Twitteru.

KFOR i EULEKS

Goran Rakić, predsjednik Srpske liste koja ima potporu Beograda, pozvao je danas KFOR da spriječi upad specijalnih jedinica kosovske policije ROSU na sjever Kosova, ukazavši da je "njihovo prisustvo na tim prostorima protivno svim važećim sporazumima".

Rakić u pisanoj izjavi tvrdi da će Kurti "večeras poslati do zuba naoružane ROSU i ostale postrojbe na sjever da progoni naš narod i provodi Oluju".

"Ovo je trenutak kada je odgovornost na KFOR-u i EULEX-u da spriječe kaos koji Kurti sprema", naglasio je Rakić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za nedjelju sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, "poslije prijetnji kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će u večernjim satima napasti Srbe na barikadama svim raspoloživim sredstvima", javila je danas Radio-televizija Srbije.

Europska pravosudna misija na Kosovu (EULEX) priopćila je u nedjelju da je na njihovu izviđačku patrolu na sjeveru, gdje drugi dan traju blokade lokalnih Srba, bačena šok bomba i da nema ozlijeđenih.

Srpski prosvjednici na sjevernom Kosovu blokirali su glavne ceste u nedjelju, drugi dan zaredom, nakon razmjene vatre s policijom tijekom noći a nakon uhićenja bivšeg srpskog policajca dan ranije, kojeg Priština optužuje za organiziranje incidenata u općinskim izbornim povjerenstvima (CIK) u općinama sjevera gdje su raspisani lokalni izbori za gradonačelnike nakon što su Srbi napustili kosovske institucije.

Kosovska predsjednica u subotu je najavila da će lokalni izbori u većinskim srpskim područjima na sjeveru biti odgođeni do travnja, što je potez čiji je cilj smirivanje etničkih napetosti koje su se pojačale posljednjih mjeseci.

Srpski gradonačelnici u općinama na sjeveru Kosova, zajedno s lokalnim sucima i oko 600 policajaca, podnijeli su ostavke prošlog mjeseca u znak prosvjeda zbog vladine odluke o zamjeni registracijskih tablica koje je izdao Beograd onima koje je izdala Priština.

Izbori su bili zakazani za 18. prosinca, ali su Srbi koje podupire Beograd, rekli da će ih bojkotirati.