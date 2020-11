Siromašna tetka nećaku kupila dobitnu srećku, a potom od njega tražila tri četvrtine

Jedna nesretna tetka podijelila je svoju zanimljivu priču s čitateljima na Redditu. Naime, slabijeg financijskog stanja izvadila je gotovo sav sitniš koji je imala i nećaku za rođendan kupila listić lutrije. Kada je shvatila da je osvojio znatnu sumu novca s tim listićem, zvala je svoju sestru, koja je dobrostojeća, i pitala za barem tri četvrtine.

- Imala sam tešku godinu, dobila sam otkaz, ali nemam pravo na potporu i jedva uspijevam platiti račune. Gotovo za svaki obrok jedem tjesteninu. Teško sam uopće izdvojila novac da nećaku kupim poklon, doslovno sam zbrajala sitniš i ta srećka je bila jedino što sam si mogla priuštiti - ispričala je žena u objavi.

Međutim, kako su sestra i suprug dobrostojeći i nećak već ima osiguran fond za financiranje studija, stupila je s njima u kontakt i pitala može li joj nećak dati barem tri četvrtine dobitka, piše The Sun.

- Pitala su me je l' se šalim. No, rekla sam da sam još i velikodušna, jer mi zapravo treba cijeli taj iznos. Sestra mi je spustila slušalicu, a kad sam poslala poruku nećaku, on me blokirao - ispričala je i dodala kako njoj taj novac treba jer nema što jest.

- Jesam li ja gadura ako mislim da bi on trebao podijeliti sa mnom dobitak koji je dobio zahvaljujući meni? Meni treba taj novac! - napisala je. Objava je pokrenula raspravu ljudi koji se s jedne strane slažu s njom jer razumiju njezinu situaciju, no drugi pak pišu kako ona nema prava na to jer je to bio tek poklon njemu.