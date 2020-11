Širenje virusa opada u dijelu Europe, na istoku rekordan, a u Hrvatskoj stabilan rast

Hrvatska je unazad 15 dana 14. po smrtnosti u Europi, te 11. po broju zaraženih iako samo šest zemalja ima veći udio zaraženih među testiranima. Širenje virusa počelo je jenjavati u dijelovima Europe, proizlazi iz analize podataka koje objavljuje Worldometer. Poduzete mjere očito su počele pokazivati rezultate nakon vrhunca u drugom valu od 5. do 7. studenoga kad je broj novozaraženih u Europi svakoga dana bio iznad 300.000 (rekordnih 317 tisuća 6. studenoga).

Jučerašnjih 212.000 novozaraženih najmanji je dnevni porast u protekla tri tjedna. U Francuskoj je proteklih sedam dana gotovo prepolovljen broj novozaraženih,206 tisuća u odnosu na 381 tisuću prethodnu sedmicu. Kao i u Belgiji gdje je dnevni broj novozaraženih s 20-ak tisuća pao na četiri do sedam tisuća. Češka je prepolovila dnevni porast zaraza, Nizozemska je s oko 11 pala na šest tisuća, smanjenje je uočljivo u Španjolskoj, Slovačkoj, postupno i u BiH, Njemačkoj, Švicarskoj, Sloveniji, Danskoj.

Hrvatska spada u red zemalja u kojima je zaraza na vrhuncu, nema porasta, ali ne vidi se još niti da je širenje zaraze krenulo u suprotnom smjeru. Takvo je stanje i u Italiji, UK, Portugalu, Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj, Austriji, dok Rusija, Ukrajina, Švedska, Bugarska, Bjelorusija, Moldavija, Sjeverna Makedonija i Srbija bilježe rekordne poraste.

Video: Krunoslav Capak o cjepivima koja stižu u Hrvatsku

Ipak, od srijede ne samo da ukupan broj novozaraženih opada u Europi (što se već događalo pa samo na tomu ne treba graditi optimizam) već je protekla dva dana zabilježen najmanji broj novozaraženih u usporedbi s istim danima protekla tri tjedna (jučer 212 tisuća, a prije 235 i 238 i 214, te u subotu 242, u odnosu na prethodne subote 306 i 250). Odnosno, u udarnim danima od četvrtka do subote 5. do 7. studenoga u Europi je bilo ukupno 938 tisuća novozaraženih, a od ovog četvrtka do subote 813 tisuća što je 125 tisuća manje. Protekla tri dana udio europskog broja zaraženih u odnosu na svijet je smanjen, doduše i zbog povećanja broja zaraženih u SAD-u, na 42-43 posto dok je prošli tjedan bio i veći od 50 posto.

Broj smrtnih slučajeva u Europi je i dalje visok, u petak rekordnih 4686, dan prije 4404, u subotu 3773, te jučer 2958 što je posljedica velikog porasta broja zaraženih proteklih dva, tri tjedna.

U Hrvatskoj se već dvadesetak dana virus stabilno rasprostire, s po 2400 do 3000 novih slučajeva dnevno. Danas i sutra dani su kad bilježimo najmanji broj zaraženih u tjednu. Broj novozaraženih u nedjelju, 2365 s udjelom od 28,9 posto među 8175 testiranih na razini je prethodne tri nedjelje (2543-28,9-8787, 2179-27,1-8026 i 2421-28,4. 8520), dok su prethodni dani proteklog tjedna bili rekordni, pa je ukupno u sedam dana bilo 16.962 zaraženih, a tjedne prije 15.752, 10.800 i 5140.

Prije pet tjedana od COVID-19 u sedam dana umrlo je "samo" 39 ljudi, pa tjedan iza toga 74, 125, 232 i 255 protekli tjedan, prosječni broj hospitaliziranih u ta četiri tjedna bio je 671, 979, 1264 i 1585, a na respiratoru prosječno 44, 71, 122 i 175 pacijenata.

Po smrtnosti na milijun stanovnika u proteklih 15 dana studenoga 14. smo u Europi, a po broju potvrđenih zaraza sa 799 slučajeva na 100.000 stanovnika više od nas ima deset zemalja, najviše Luksemburg 1320, Crna Gora 1303, Švicarska 1186, Andora 1164, Češka 1097, Austrija 1042, Slovenija 933, Poljska 880, Belgija 879 i Francuska 869. S tim da jedino Poljska od tih zemalja testira manje od nas na milijun stanovnika. Samo šest zemalja u Europi ima veći udio zaraženih među testiranima od naših 27,8 % u 15 dana studenoga, najviše Crna Gora 44, Poljska 42, BiH 38 , Sjeverna Makedonija 36, Bugarska 34 i Moldavija 31. Očito je naš limit do najviše 10.000 testova dnevno. Tako veliki udio zaraženih među testiranima, ili tako dobro virus "gađaju" i epidemiološke službe južnoameričkih zemalja, i stoga se samo na podatku o broju zaraženih baš i ne može temeljiti ocjena o stanju epidemije, odnosno zato je već 20 dana kod nas naizgled nepromijenjeno stanje.

Broj aktivnih slučajeva je neusporediv s drugim zemljama jer očito nemamo iste kriterije pa ispada da se kod nas oboljeli oporavljaju najbrže u Europi. U proteklih 10 dana Hrvatska ima 24.794 novozaraženih, a broj aktivnih slučajeva je povećan za samo 1359, te ih je trenutno 16.926 što je neznatno manje od ukupnog broja novozaraženih u proteklih sedam dana (16.962). Što znači da se gotovo osam tisuća novozaraženih unazad 10 dana oporavilo za najviše tri dana od pozitivnog testa, odnosno rezultat testa dobili su najmanje sedam dana od pojave simptoma, koliko dana su i njihovi kontakti širili virus.