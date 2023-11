Sezona pokazala da nisu sva poskupljenja imala prolaz kod gostiju

Dok je god u ljetnoj špici na Jadranu gužvi, ništa od nižih cijena. Istina, ovog su ljeta neki domaćini na krilima odličnih rezultata iz prethodne koronasezone poletjeli previsoko pa je sniženja bilo i usred ljeta, ali, na žalost gostiju, to se smatra devijacijom koja se, kako se čulo na Kongresu hotelijera, ne bi smjela ponavljati.

– U objektima u koje se kontinuirano ulaže u kvalitetu i koji su dobro tržišno pozicionirani, nije bilo potrebe za spuštanjem cijena. S druge strane, bilo je objekata koji su bili prisiljeni spuštati cijene, i to u znatnijoj mjeri, što, pak, šteti cijeloj destinaciji. Određena povećanja cijena mogu se očekivati i dogodine. Očekuje nas stabilna turistička godina. Istina, dosta je nepoznanica, od geopolitičke situacije do gospodarske krize na našim najvažnijim tržištima, ali prvi buking i najave dolazaka su dobri – kaže Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma. – Međutim, objekti u koje se u zadnje vrijeme nije znatnije ulagalo moraju biti izuzetno oprezni s cijenama. Neću reći da ih ne smiju dizati, svaki poduzetnik definira svoje cijene i snosi rizike, ali ove sezone naučili smo da su takvi objekti u špici došli do limita i da su nužne korekcije cijena – kaže Ostojić i podvlači kako se oni koji nastave ulagati u kvalitetu definitivno ne trebaju bojati visokih cijena.

A one su ponajboljim jadranskim hotelima ljetos u prosjeku po sobi i noćenju iznosile od četristotinjak do šestotinjak eura. Dakako, u pravilu su bivale to više što se ljetna špica približavala, a kako je to konkretno izgledalo, na hotelijerskom je kongresu ilustrirao Maistrin menadžer Leo Urlić. Analiza je napravljena na osnovi online cijena desetaka hotela s četiri i pet zvjezdica u svakoj jadranskoj županiji, a početna točka bile su cijene istaknute u studenom prošle godine.

– U Istri su hoteli s četiri zvjezdice lani u studenom imali prosječnu cijenu od 240 eura, a te sobe su se ljeti punile po cijeni od 265 eura. Ta početna cijena iz studenog za istarske hotele s pet zvjezdica bila je po sobi u prosjeku 570, a ljeti 620 eura. Početna cijena za hotele s četiri zvjezdice u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 275, a ljeti 290 eura. Za hotele s pet zvjezdica u toj regiji, prosječna cijena u studenom iznosila je 370, a u dva ljetna mjeseca 415 eura. U Dubrovniku su hoteli s četiri zvjezdice lani u studenom imali prosječnu cijenu od 235 eura, dok je ljeti ona dosegnula 270 eura. Dubrovački hoteli s pet zvjezdica s početne cijene od 410 stigli su do 490 eura – kaže Urlić, koji smatra da Hrvatska nije bila turistima preskupa ove godine. – Imali smo gužve, a potražnja je pokazatelj. Gostima nećemo biti preskupi ni 2024. Samo je važno da se za ono što se skupo plati dobije i malo više od očekivanja. I zato je jako važno da naš turizam nastavi ulagati u kvalitetu – poručuje Urlić.

Koje bi nas konkretne cijene mogle dogodine čekati na Jadranu? Primjeri poput jednog ekskluzivnog, malog boutique hotela s juga obale, koji će nakon skore renovacije poskupiti 20 do 25 posto, ipak bi trebali biti izuzetak.

