Sezona grijanja donosi opasnost od požara, trovanja...: Policija podijelila savjete za sigurniji dom

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja, dolazi do opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Korištenje neispravnih ili neodrživih plinskih trošila i dimnjaka, kako upozorava Policijska uprava zagrebačka, može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti.

Kako bi smanjila mogućnost tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, Policijska uprava zagrebačka podijelila je ključne savjete i preporuke:

Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje

Ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć

Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak

Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu

Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin

Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.

Također, policija je opisala i nekoliko situacija u kojima građani obavezno trebaju pozvati dimnjačara:

Ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče''

Ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega

Kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

Ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom.

Ravnateljstvo policije je, u suradnji sa Centrom za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić“ i Grupacijom dimnjačara Hrvatske gospodarske Komore, izradilo set preventivno-edukativnih audio-video sadržaja na temu "Opasnosti od korištenja neispravnih plinskih trošila i neispravnih dimnjaka“, s naglaskom na opasnosti od trovanja ugljičnim monoksidom.

Taj set preventivno-edukativnih audio-video sadržaja, kako se navodi, namijenjen je stručnjacima različitih profila, učenicima strukovnih škola te senzibilizaciji građana na važnost samo-zaštitnog ponašanja.

