Mislili da je korumpirani carinik: Prikrivenom istražitelju dali mito od 90.000 eura

Zbog organiziranja zločinačkog udruženja u sklopu kojeg su iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) preko Luke Ploče krijumčarili najmanje 35 tona cigareta, optuženo je šest osoba, a optužnicu je protiv njih podigao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Osim za nedozvoljenu trgovinu cigaretama, kojom su si pribavili nepripadnu imovinsku korist od 2,7 milijuna eura, optuženici se terete i za utaju poreza i davanje mita.

Riječ je o istrazi koju je lani u siječnju pokrenuo USKOK, koji je tada osumnjičenike predvođene Zvezdanom Danom Grmušom (42), hrvatskim poduzetnikom koji živi u Beogradu i Raymondom Markovićem (45), državljaninom Srbije i Mađarske koji živi u Budimpešti, sumnjičio za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su krijumčarene cigarete te je davano mito. No kako je istraga pokazala da je bilo i utaje poreza na štetu EU, istraga je proširena zbog tog djela, pa je EPPO uz suglasnost DORH-a, preuzeo taj predmet od USKOK-a, te su oni na koncu dovršili posao koji je USKOK započeo.

Prema optužnici, Grmuša se tereti da je od 18. ožujka 2021. do 25. siječnja 2022. okupio ostale optuženike te ih organizirao u kriminalnu grupu čiji je posao bio da krijumčare velike količine cigareta u EU. EPPO navodi da je time pričinjena šteta financijskim interesima EU i RH. Cigarete su se iz UAE u Hrvatsku krijumčarile brodskim kontejnerima. Odredište im je bila Luka Ploče, gdje su optuženici imali "pomoć" - carinika koji je za mito od 90.000 eura bio slijep za krijumčarenje cigareta, odnosno ne bi pregledavao brodske kontejnere. Međutim ono što Grmuša i ostali nisu znali, a za njih je bilo kobno, je činjenica da je "carinik" kojem su platili 90.000 eura mita za ne pregled brodskih kontejnera u kojima su bile krijumčarene cigarete, zapravo bio - prikriveni istražitelj.

EPPO Grmošu i ostale tereti se da su organizirali pomorski prijevoz krijumčarenih cigareta za sedam kontejnera u kojima je ukupno bilo 90 tona, odnosno 5.798.400 kutija krijumčarenih cigareta iz Dubaija. Nadalje, tereti ih se da su od tih sedam, tri kontejnera s najmanje 35 tona krijumčarenih cigareta, nezakonito prevezli preko carinske i granične crte u Hrvatsku bez prijavljivanja carinskim službenicima. Krijumčarene cigarete nakon izlaska iz Luke Ploče dalje su prevezene kamionima u Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Poljsku i druge države članice Unije radi prodaje na ilegalnom tržištu.

Skupina je bila multinacionalna pa su osim njega i Markovića tu još bili Ukrajinac, Srbin, Slovenac i Hrvat, koji su lani u vrijeme kada su Grmuša i Marković uhićeni, bili u bijegu pa je za njima bila raspisana tjeralica. Grmuša i ostali planirali su na isti način kao i cigarete krijumčariti i kokain, no na koncu do toga nije došlo.

Akcija koja je dovela do njihovog uhićenja trajala je oko godinu dana, a istražitelji su ih tajno pratili i prisluškivali. A imali su i prikrivenog istražitelja koji se Grmuši i ostalima predstavio kao korumpirani a carinik. I ponudio im je pomoć. Što su oni prihvatili pa su mu kroz godinu dana platili 90.000 eura mita. Tijekom istrage utvrđeno je da su optuženici kontejnere koji su bili deklarirani kao roba široke potrošnje, a u kojima su se nalazile skrivene cigarete, preuzimali u Luci Ploče, te ih vozili u carinarnicu Zagreb. Prije no što bi se dovezli do carinarnice, stali bi u skrivenom skladištu na Markuševečkoj cesti, gdje bi krijumčari izvadili cigarete i tek potom bi kontejner s robom nastavio put u carinarnicu.

