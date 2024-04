Šef se nagodio 2021., a još se sudi dvojici: Jedan traži da mu se vrati putovnica kako bi u Kanadi vidio dijete

Kada je počela akcija La Famiglia, njome je bilo obuhvaćeno više osoba koje su se teretile za krijumčarenje 600 kilograma kokaina. No u međuvremenu, na optuženičkoj klupi ostala su samo dvojica - Petar Šarac Pjer i Aleš Sokolik, državljani Češke. Svi ostali, uključujući i Michaela Dokovicha, kojeg je USKOK označio kao šefa te zločinačke organizacije, do sada su priznali krivnju te su se nagodili s USKOK-om. Po toj nagodbi, Dokovich je 2021. osuđen 11 i pol godina zatvora te je ostao bez 1,3 milijuna eura.

Što se tiče Šarca i Sokolika, njima je sudi na zagrebačkom Županijskom sudu, i oni niječu krivnju. USKOK tvrdi da je Šarac bio veza s južnoameričkim dobavljačima. Utvrđeno je da je nekoliko puta putovao u Kostariku i Dominikansku Republiku, no, prema njegovoj obrani, radio je to zbog problema sa zdravljem, a ne zbog droge. Sokolik je optužen kao jedan od pilota aviona kojima je krijumčarena droga. Šarac, koji je nakon dvije i pol godine provedene u istražnom zatvoru pušten da se brani sa slobode, uz mjere opreza od suda je zatražio da mu se ne oduzimaju, odnosno da mu se vrate, hrvatska i kanadska putovnica. Putovnice su mu oduzete kao mjera opreza, nakon što je pušten iz Remetinca. - Želim otići u Kanadu kako bih vidio maloljetnog sina. Bivša supruga mi ne dozvoljava susret s njim izvan Kanade - pojašnjavao je sudu svoj zahtjev Šarac.

Andrej Ilić, njegov branitelj, kazao je da Zakon o kaznenom postupku ne dozvoljava da mjere opreza remete odnose između roditelja i djece te je citirao odredbe zakona. - Bio sam u Dominikanskoj Republici, kamo je moja bivša supruga trebala dovesti sina, no to se nije dogodilo. U Kanadu me nisu pustili s hrvatskom putovnicom budući da imam državljanstvo Kanade. Da sam sve ovo vrijeme želio ponoviti kazneno djelo za koje sam optužen, mogao sam to i s hrvatskom osobnom iskaznicom, koja mi nije oduzeta - pojašnjavao je Šarac.

No njegova argumentacija očito nije zadovoljila sudsko vijeće, koje je odlučilo da mu se oduzmu obje putovnice, i kanadska i hrvatska, koja mu je nedavno izdata. Odbijen je i prijedlog da se iz sudskog spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje tajne snimke koje su policajci napravili nadzirući Šarca prije uhićenja. Akcija La Familia je svojevremeno krenula iz Austrije, gdje su istražitelji tajno nadzirali trojicu osumnjičenih dilera. Nakon što su otkrili i Šarca, poslali su informacije o tome hrvatskoj policiji, koja je dobila nalog za praćenje i prisluškivanje Petra Šarca i ostalih koji su se nalazili na teritoriju Hrvatske.

USKOK-ova optužnica prikazuje kako funkcionira svijet narkokartela, a najzanimljiviji u toj priči bio je upravo Dokovich, koji je rođen kao Iljmija Frljučkić u Podgorici, a predstavljao se i kao Michael Bugatti, Živko Jović te Radovan Trzin. Uhićen je 16. svibnja 2019. u Švicarskoj. Tamo je u pritvoru bio do 28. studenog 2019., kada je izručen Hrvatskoj. Osim njega, Šarca i Sokolika još su bili optuženi Silvijo Beljević, Dražen Letić, Siniša Čuturić i njegova sestra Nevenka, koja je inače Dokovicheva nevjenčana supruga te Ivan Lešić, koji je radio kao policajac u Rovinju. Svi su u međuvremenu priznali krivnju te su osuđeni na temelju nagodbi s USKOK-om.

Cijela ta priča, prema optužnici, pomalo je filmska i nevjerojatna jer su putovanja privatnim zrakoplovima od Švicarske, Italije, Njemačke, Srbije pa sve do Kostarike, Urugvaja i Dominikanske Republike bila pokriće za trgovinu drogom. Pri tome je Dokovich bio galantan, a njegova se galantnost mjerila u tisućama eura i kuna. Sve je to podrazumijevalo i luksuzni život, spavanje u najskupljim hotelima, "poslove" i "posliće" koji se suradnicima plaćaju od par stotina pa i do nekoliko tisuća eura. Luksuzni automobili, lijepe žene, kriptirani mobiteli...Tako je Dokovich živio do uhićenja u Švicarskoj.

Svjedoci su ga opisivali kao šutljivog poslovnog čovjeka, a taj se crnogorski ugostitelj, koji se predstavljao kao hotelijer te vlasnik poduzeća za uvoz i izvoz povrća, zapravo primarno bavio trgovinom – kokainom. Dokovich se koristio s više lažnih identiteta pa je tako imao dokumente koji su glasili na imena Živka Jozića i Radovana Trzina, a za te lažne identitete pobrinuo se Lešić, koji je radio kao policajac. Osim što je mu je pomogao da pribavi lažne hrvatske dokumente, Lešić je za Dokovicha provjeravao i "sitnice" poput potraga i tjeralica, odnosno mogu li Dokovich te identiteti kojima se koristio (Trzin i Jozić), doći u Hrvatsku bez opasnosti da budu uhićeni. Međunarodna istraga koja se bavila Dokovichem i njegovim kompanjonima, trajala je više od godinu dana, a tijekom tog vremena policije više zemalja pažljivo su tajno snimale, prisluškivale te pratile Dokovicha i ostale. Zahvaljujući tome, vrlo je vjerno rekonstruirano kako funkcionira međunarodna trgovina drogom, koja počinje na plantažama koke u Srednjoj i Južnoj Americi, a završava u zemljama EU. – Ptica dolazi za 10 dana u Urugvaj. Možeš u nju staviti bilo što želiš. Ja i MCC idemo s 200 i Pruge 200 i drugi s 200, 25 % istog dana napuštaju tvoje ruke – kaže Dokovich jednom od svojih sugovornika početkom svibnja 2019.

U toj kriptiranoj komunikaciji ptica je avion koji iz Urugvaja prenosi kokain, a Dokovicha malo pere panika jer mu je u ožujku zbog iznenadne kontrole aerodromske policije propao transport kokaina iz Paragvaja. On tu već počinje sumnjati da bi mogao biti u nekim problemima, što se čuje u tajno snimljenom razgovoru iz travnja 2019. – Nikada nisam tebi ni GK rekao ništa o bilo kakvom gubitku jer je to moj problem, a ne tvoj. Nakon što sam dobio materijal, ja sam odgovoran, a ovaj ti put kažem da je posrijedi ozbiljan problem. No možeš biti siguran da ćemo to riješiti, samo sve to moram organizirati jer mi se cijeli svijet preokrenuo. Događa mi se ludo sranje i siguran sam 100 posto da se provodi istraga. Ako mi ne želiš vjerovati, to je drugi problem... – kaže Dokovich svom sugovorniku u tom razgovoru.

Švicarskoj policiji, koja ga je uhitila u svibnju 2019. netom nakon što je iz Urugvaja dopremljeno 600 kila kokaina, detalje tog razgovora nije htio pojasniti. Mora se priznati da je Dokovich transport te droge fantastično zamislio. Naime, u Češkoj je preko Pavela Pika, protiv kojeg je istraga pokrenuta u Češkoj i Sokolika, unajmljivao avion marke Gulfstream. Kako su troškovi najma tog aviona bili astronomski – USKOK navodi da je Dokovich troškove za samo tri leta, a prema USKOK-u, u inkriminirano vrijeme bilo ih je najmanje 20, platio oko 900.000 eura – Dokovich je ozbiljno razmišljao o kupovini takvog aviona, za što je već bio uplatio 1,1 milijun eura. No dok nije imao svoj avion, ove prividne letove je pretvarao u komercijalne.

Kako? Jednostavno. Spojio se s vlasnikom turističke agencije, koja je organizirala brzinska putovanja za bogataše koji su na razne svjetske destinacije išli kockati. Serkan Unverdi, inače turski državljani i vlasnik te agencije, Dokovichu je pružio savršen paravan. Samo je trebalo naći dečke i cure koji su bili voljni za par stotina eura naknade i uz sve plaćene troškove putovanja glumiti da su bogataši te putovati od Nice do Paragvaja ili Urugvaja i natrag. Na daleka putovanja od najviše tri dana išlo se s ručnom prtljagom, no zato je u bunkeru aviona bilo 20 velikih kofera. Kada su se lažni bogataši sa svojih kratkotrajnih putovanja iz Južne Amerike vraćali u Europu, u koferima je bio kokain. Upravo jedna takav transport zaplijenjen je u svibnju 2019. u Baselu. Koferi, njih 21, su iz aviona prebačeni u vozilo koje je pokupio Beljević.

