Šef HDZ-a u Karlobagu pritvoren jer ga se sumnjiči da je pokušao otrovati 63 goveda

Stvarnost u Hrvatskoj, ponekad izgleda kao da su je osmisli genijalci iz Monty Paytona. No ni oni ne bi bili u stanju smisliti sve ono što se događa na hrvatskoj političkoj sceni. Koja sve češće izgleda kao da su ljudi koji pobjeđuju na raznim izborima prije toga, da bi ih uopće stranka kandidirala za ministarsku, saborsku, gradonačelničku ili načelničku poziciju, prošli sito i rešeto - Crne kronike. Pa im je broj kaznenih djela, za koja se sumnjiče, optužuju ili su zbog njih osuđeni, najbolja referenca za obnašanje neke javne dužnosti.

Među likovima, čija kaznena evidencija biračima nije nikakva prepreka, vjerojatno je bez premca Ivan Tomljenović Mima (67), bivši HDZ-ov načelnik Karlobaga. Istina, više nije načelnik, no predsjednik je općinskog HDZ-a Karlobaga. Ili je bio dok nije završio u istražnom zatvoru. Opet. No ono za što se ovaj put sumnjiči, očito je bilo previše čak i za HDZ, koji mu je do sada tolerirao optužbe, suđenja i presude za korupciju, zloporabe položaja, prijetnje... No preko činjenice da je sada Tomljenović osumnjičen za trovanje 63 goveda (!?), ni inertni HDZ nije mogao prijeći. Pa je Ernest Petry, HDZ-ov ličko-senjski župan, raspustio Općinsku organizaciju HDZ-a Karlobag, dok je protiv Tomljenovića pokrenut stegovni postupak. No sudeći iz izjava koje je Petry dao Hini, ni to ne znači da će HDZ Tomljenoviću zauvijek zalupiti vratima.

- Stegovni postupka protiv Tomljenovića je počeo jer je protiv njega pokrenut kazneni postupak, a daljnji tijek postupka će ovisiti hoće li protiv njega biti podignuta optužnica - kazao je Petry Hini.

Tomljenović je ovaj put iza rešetaka završio jer ga se sumnjiči da je 31. kolovoza u Baškim Oštarijama u hranu za stoku ubacio neutvrđenu smjesu otrova koji je štetna za ljude i toplokrvne životinje. Učinio je to na farmi Sirne Vegium u vlasništvu karlobaške komunalne tvrtke Vegium, čime je, kako je navela policija u kaznenoj prijavi, doveo u opasnost 63 goveda. Koja srećom nisu otrovana jer je jedan radnik kod pripreme stočne hrane u silažnom kotlu primijetio bobice plave boje pa je obavijestio nadređene, a oni policiju. Što je motiviralo Tomljenovića na suludi i bizarni čin, za sad je nepoznanica, no sutkinja istrage Županijskog suda u Karlovcu mu je odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Tomljenoviću ovo nije prvi boravak iza rešetaka, a oni prijašnji očito nisu utjecali na njega da se promijeni. Uhićivan je on svojevremeno i netom nakon pobjede na lokalnim izborima. Na kojima je pobjeđivao kao jedini kandidat i to netom po izlasku iz Remetinca. Zadnji put se njegovo ime u novinskim crnim kronikama pojavilo u ožujku 2022. kada je nepravomoćno na zagrebačkom Županijskom sudu uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. U tom su mu postupku suoptuženici bili Željko Jurić, bivši načelnik PU ličko- senjske te Josip Ružička, bivši načelnik PP Karlobag. Radilo se o ponovljenom postupku jer je prva nepravomoćna oslobađajuća presuda bila ukinuta, a je li ova iz ožujka lani postala pravomoćna, nije poznato. Uglavnom, u tom postupku Jurković se teretio za razne zloporabe položaja i ovlasti među kojima je bila i zaustavljene prekršajnog postupka protiv vozača koji je u kolovozu 2011. bez kacige i vozačke dozvole te osobne iskaznice vozio neregistrirani i neosigurani moped, inače vlasništvo karlobaškog komunalnog društva. Jurković je na traženje Tomljenovića, zapovjedio Ružički da se ne pokreće prekršajni postupak protiv Komunalnog društva Općine Karlobag čije je vozilo neregistrirano i neosigurano uhvaćeno u prometnoj kontroli.

Tomljenović je 2015. bio je osuđen na godinu dana zatvora zbog pogodovanja tvrtki svoje supruge prilikom gradnje šetnice u Karlobagu 2013. Kada je ta optužnica podignuta, troje općinskih službenika u Karlobagu, koji su bili svjedoci u tom postupku, javno su tvrdili da su bili žrtve mobinga i zastrašivanja. Navodili su da ih je Tomljenović mobingirao kako bi promijenili iskaze iz istrage koji mu nisu išli u prilog, pa je on 2017. i zbog tog mobingiranja djelatnika općine Karlobag optužen. Kuriozitet povezan uz Tomljenovića je i da je 2013. u svega četiri mjeseca bio dva puta biran za načelnika općine Karlobag i dva puta uhićivan, a jedno od tih uhićenja bilo je povezano i s prijetnjama općinskom vijećniku i kolegi iz HDZ-a. Kada je prvi put uhićen, Tomljenović je bio načelnik Karlobaga te je završio u istražnom zatvoru. Kako mu je istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela dao je ostavku da bi stekao pretpostavke za ukidanje istražnog zatvora. I nakon toga se ponovo kao jedini kandidat prijavio za izvanredne izbore koji su zbog njegovog uhićenja morali biti raspisani u Karlobagu. Pobijedio je. I onda bio uhićen jer ga se sumnjičilo da je pokušao doći do informacija o istrazi koja je pokrenuta protiv - njega.

