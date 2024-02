Šef granične policije upozorio: Čak 6 bandi operiraju blizu naše granice, moglo bi eskalirati

Naša policija koristi svu najmoderniju tehničku, pripadnici temeljne i svi ostalih rodova policije su duž 55 kilometara naše granice i naše se postupanju u zaštiti granice danas jako razlikuje od postupanja prije pola godine, a kamoli prije godinu ili više. Trudimo se biti korak ispred razmišljanja sve većeg broja krijumčara migranata koji su i sve agresivniji, a činjenica je da ćemo u tom poslu biti bolji ukoliko imamo dobru suradnji s kolegama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sa strane Srbije nemamo puno migranata, no u Bosni i Hercegovini su i njihovi kampovi smješteni uz granice, nisu čuvani i gotovo kao da su migranti u njima usmjerene prema Schengenu, odnos Hrvatskoj. Isto tako, s naše je strane je po nekoliko patrola, po 120 ljudi u smjeni, s njihove strane tek dvije patrole i to je, gotovo pa poticajno za krijumčare - kazao je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova s kojim smo obišli novouređeni privremeni Centar za prihvat ilegalnih migranata u Dugom Dolu kod Krnjaka, a zatim smo obišli i dio granice na slunjskom području gdje je prezentirana sva oprema koju svi rodovi policije korite u čuvanju granice; od helikoptera, termovizijskih kamera, dronova i ostale opreme.

Posao im nije lak jer pritisak ilegalnih migranata i krijumčara ljudi ne jenjava, niti će, kažu nam sugovornici, jenjavati. Krijumčari su se izvještili u svome poslu, a kako je nadzor policije u susjednoj BiH slabiji, na tom su se području organizirali i u bande, među kojima su i osobe povezane s nekim ubojstvima migranata na području Srbije, kažu nam sugovornici.

>> GALERIJA Centar za prihvat migranata u Karlovačkoj županiji

- Čak je šest takvih kriminalnih skupina trenutno koje djeluju u ovom trenutku na području Bihaća i pitanje je kada bi situacija među njima mogla eskalirati. za sada nismo imali slučajeva pucanja migranata na migrante kod nas, no takvi ljudi su u tom danas najunosnije poslu na ovom području - kazao je Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu. Dodao je da je u ovoj godini zabilježen pad ilegalnih prijelazaka migranata za 11 posto u odnosu na isti period lani, da je 2 posto manje tražitelja azila, ali da je u istom periodu, dakle od početka godine, povećan priljev ilegalaca u BiH za čak 36 posto.

POVEZANI ČLANCI:

Razlog što se to povećanje ne osjeti na Schengenskoj granici koju mi čuvamo, je naš angažman i dobro odrađen posao. Primijetili smo i da se smanjio broj Afganistanaca kao ilegalnih migranata kod nas, ali je zato znatno povećan broj Sirijaca.

Suočeni smo s novom vrstom organiziranog kriminala. Kada govorimo o drogama i švercu oružja, danas je krijumčarenje migrantima postala zasebna skupina organiziranog kriminala u kojoj se u ovom trenutku vrti najveći novac. S jedne strane imate ljude kriminalnih sklonosti i s druge stane očajnike koji su im u stanju dati novac kako bi se dokopali zapadnih zemalja. Imamo posla s dijelom migrantske populacije koja je spremna žrtvovati sve, pa i vlastiti život .Od 2015. godine na svim granicama, pogotovo Mediteranu je više od 22.000 ljudi izgubilo život u pokušaju dolaska do Europe. Sve je to kriza koja ima humanitarnu, političku, ekonomsku i sigurnosnu stranu - rekao je ministar Božinović.

>> VIDEO Davor Božinović u Centru za prihvat migranata

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na području nekadašnjeg vojnog kompleksa u Dugom Dolu, na razmeđi općina Krnjak i Barilović u Karlovačkoj županiji, krajem prošle godine otvoren je privremeni Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite. Od tada je kroz njega prošlo 1100 migranata, a riječ je o kontejnerskom naselju udaljenom kilometrima od zadnjih kuća. Večernji list je provjerio kako sada izgledaju objekti koji su do nekada, budući da se nisu koristili od Domovinskog rata, bili zarasli u travu i korov.

Inače, kako smo ranije pisali, registracijski centar u Dugom Dolu otvoren je zbog velikog broja zahtjeva za azil, ali i da se migranti izdvoje iz policijskih postaja.