Policija planira gradnju Centra za migrante: Neće biti nekontroliranog kretanja migranata po županiji

Svjedočimo značajnom porastu migracije prema Europskoj uniji; u ovom su trenutku milijuni ljudi u pokretu prema sjevernoj Africi ili Turskoj i dalje na rute prema EU. Sve to utječe i na Hrvatsku koja je pod najvećim pritiskom ilegalne migracije; taj problem nije nastao jučer i neće nestati još godinama i o njemu se intenzivno raspravlja na razini EU. Europa o tome razgovara na svakom sastanku ministara unutarnjih poslova, a i unazad nekoliko mjeseci nema sastanka Europskog vijeća da se ne razgovara o migracijama. Taj problem je ekonomski, humanitaran i sigurnosni i sve te aspekte treba pomiriti. Ove godine u Hrvatskoj bilježimo oko 170 posto povećanje broja ilegalnih migranata, a podnošenje zahtjeva za azil poraslo je i 700 posto. To znači i zadržavanje migranata po gradovima i općinama, a s novim Centrom za registraciju migranata kakvog razmatramo urediti u Dugom Dolu u Karlovačkoj županiji tu bismo situaciju izmaknuli iz gradova i općina uz granicu, izmaknuli bismo je i iz policijskih uprava – kazao je ministar Davor Božinović u Karlovcu, gdje je županici i čelnicima općina i gradova pojasnio ideju gradnje Centra na lokaciji nekadašnjeg vojnog kompleksa u Dugom Dolu na razmeđi općina Krnjak i Barilović.

Ideja je u javnosti izazvala bunt mještana koji nisu znali o čemu se točno radi, ali su primijetili da se na lokaciji nešto radi. No, ministar Božinović je kazao da javnost nisu upoznali s planom obzirom da niti sami nisu znali hoće li lokacija svojim kapacitetom odgovarati potrebi jednog Centra za registraciju migranata, obzirom da je riječ o napuštenim objektima koji su zarasli u travu i korov.

– Morali smo to područje očistiti da bismo vidjeli što imamo; na lokaciji je 50-ak objekata, no mi smo očistili pristup oko njih 10-ak. Riječ je o bivšem vojnom području koje je MORH davno proglasio neperspektivnim i koje je u vlasništvu države, što je jako važno kod prijave EU komisiji. Naime, ništa još nije odlučeno jer za gradnju ovakvih centara Hrvatska mora dobiti odobrenje i financijsku potporu Komisije EU-a. No, ovo je lokacija koja je prikladna za centar. No, o temi gradnje sličnih centara razgovaramo i s drugim županima koji su u sličnoj situaciji, poput sisačko-moslavačke – dodao je ministar Božinović. Kazao je kako je situacija sa migrantima u značajnom porastu, ali da policija ne bilježi porast kaznenih ili prekršajnih djela povezanih s njima, odnosno da ih je jako malo.

– Po svim statistikama, nema većeg broja prekršaja ili kaznenih djela koja čine migranti. Bilo je raznih ideja i aktera koji bi u ovome htjeli vidjeti svoju ulogu. No, hrvatska policija je pokazala dovoljnu stručnost i dovoljan demokratski kapacitet unutar svojih redova da može odraditi najveći dio poslova. Kada budemo u mogućnosti ovaj posao obavljati na način da se u centre organizirano dolazi i odlazi, percepcija sigurnosti građana će biti na daleko višoj razini. Osim toga, imali smo uspješni turističku sezonu i svi su se turisti osjećali sigurno i takvu Hrvatsku percipiraju, što je rezultat velikog rada i angažmana policije i suradnje o lokalnim zajednicama – dodao je ministar Božinović. Kazao je i kako se lani na krijumčarenju migranata u Europi zaradilo oko 2,5 milijardi eura, što je dokaz da mnogi u tome vide ogromnu zaradu.

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin kazala je da su sastanak s ministrom i njegovim suradnicima inicirali kako bi razjasnili sve detalje i uvjerili se u to da se poslu pristupa odgovorno, a ne da se problemi stavljaju pod tepih.

– Na sastanku smo uvjereni da Ministarstvo upravlja situacijom. Zbog Centra će se ubuduće kretanje migranata po županiji svesti na minimum jer će policija u Dugi Dol, kada bude uređen, tamo privoditi migrante na registraciju te ih onda odvoditi prema centrima koji već postoje radi traženja azila. Dakle, uvjereni smo da neće biti nikakvog slobodnog i nekontroliranog kretanja migranata po mjestima u županiji. Prostor će će biti ograđen, a govori se o potrebi smještaja oko 500 osoba na lokaciji. Mi imamo povjerenja u policiju, nije potrebno zazivati vojsku jer djelatnici PU karlovačke imaju dovoljno ljudi za taj posao; broj djelatnika je porastao s 64 na čak 281 djelatnika policije na terenu koja štiti naš prostor – kazala je županica Martina Furdek Hajdin. Dodala je da takav prostor i takva infrastruktura trebaju elektroopskrbu i vodoopskrbu, da se lokacija ne koristi od Domovinskog rata. Ilegalne migracije na području PU karlovačke u velikom su porastu, posebno u zadnja tri mjeseca.

– Naši kapaciteti za prijem i registraciju migranata postali su premali i zato tražimo lokaciju gdje bismo taj posao mogli raditi na bolji način i da bi migrante imali pod još boljim nadzorom i kontrolom. Sigurnost ljudi od strane migranata nije ugrožena, ali svjesni smo nelagode i straha kod ljudi. No, policija je jamac sigurnosti. Imamo ispomoć kolega iz čitave Hrvatske uz granicu, svi rade težak posao i ja im zahvaljujem. Jako je velik broj migranata koje zatječemo; jako puno migranata odvraćamo s prve crte, velik broj migranata zatičemo u unutrašnjosti, Slunju, Krnjaku, Vojniću i drugim mjestima, a tu situaciju dnevno kontrolira 250 policajaca. U prvih sedam mjeseci ove godine nije zabilježeno niti jedno kazneno djelo što se tiče migranata – kazao je Darko Car, načelnik PU karlovačke.

Načelnik Barilovića Dražen Peraković kazao je da su na sastanku čuli da bi centar trebao imati kontrolirani dolazak, kontrolirani boravak i kontrolirani odlazak.

- Općina Barilović nema problem s migrantima nakon ulaska u schengenski prostor. Prije toga smo imali neka negativna iskustva. Za općinu neće biti nikakvih problema – dodao je Peraković. Načelnik Krnjaka Perica Matijević je prije nekoliko dana negodovao, ali sada je, kaže, jasno kakav će kamp biti.

– Nisam bio zadovoljan ranije jer nisam imao nikakve službene informacije. Bili smo jako zabrinuti. Sada sam zadovoljan jer znam u načelu kakav će kamp biti. Još nije definitivno odlučeno da će biti u Dugom Dolu, ali će vrlo vjerojatno biti. Mještani Krnjaka su pisali i peticiju protiv kampa, a o tome ću razgovarati sa njima na sastanku u Krnjaku kada im pojasnim činjenice koje sam i sam doznao – dodao je Matijević.

