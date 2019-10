Sedmorica mladića silovala maloljetnicu sedam puta u godinu dana! Sudac ih pustio na slobodu

Sedam mladića u dobi od 17 do 19 godina sedam puta su, u razdoblju od kolovoza prošle godine do srpnje ove godine, silovali tada 15-godišnju djevojčicu u jednom mjestu pokraj Zadra.

Policija, čiji su nam izvori potvrdili ovu sablasnu priču, ih je privela krajem ovog tjedna no ubrzo su, kako nam je rekao naš policijski izvor, uz mjere zabrane približavanja žrtvi pušteni na slobodu?! Potvrdu da su sedmorica mladića unatoč kaznenoj prijavi i, kako nam je rekla policija, dokazima te navodno i priznanjima, pušteni da se brane sa slobode, i to unatoč tome što žive u istom mjestu gdje i danas 16-godišnja djevojka, iz zadarskog suda u nedjelju navečer nismo dobili.

- U tom mjestu početkom kolovoza prošle godine tada 15-godišnja djevojčica je bila u kući sa nekoliko mladića među kojima je bio i njezin bivši dečko. Kada su je fizički počeli dirati ona je bježala, no u jednom trenutku ju je 19-godišnjak uspio ugurati u sobu i zaključati vrata te je prisilio na seksualni čin. Kasnije su je uvjerili da je sve to snimljeno mobitelom pa su ju u više navrata prisilili ucjenama i obmanama na više seksualnih činova. U autobusu su je također maltretirali i govorili kako će svim učenicima pokazivati navodne snimke, ali i njenim roditeljima, čega se ona izrazito bojala. Ona je u strahu više puta iz straha imala seksualne odnose s njima. To se sve odvijalo do srpnja ove godine kada je najavila da će ih prijaviti policiji, a tada ju je njezin bivši dečko brutalno premlatio na plaži. Krenula je u školu, njezino pomašanje postalo je devijantno, otišla je kod psihologinje i tamo sve ispričala, a oni su o svemu obavijestili centar za socijalnu skrb. Nakon što nas je kontaktirao centar mi smo pokrenuli akciju, pronašli snimke u mobitelima, nekolicina od njih su i priznali neke događaje i mi smo ih priveli na državno odvjetništvo. Tada ih je sudac na naše zaprepašenje pustio da se brane sa slobode - rekao nam je naš policijski izvor blizak istrazi.

Iako znamo o kojem se mjestu radi i gdje se sve događalo nismo to htjeli objaviti zbog zaštite maloljetnice. Cijeli slučaj dodatno je sablasan kada se zna da ovo nije u posljednje vrijeme prvo grupno silovanje maloljetnice na zadarskom području jer su, podsjetimo, prije šest godina petorica mladića, također dva maloljetnika kao i u ovom najnovijem slučaju i još trojica punoljetnika, tada seksualno zlostavljali maloljetnu 17-godišnjakinju iz Zadra. Sva petorica osumnjičenih su bila također iz jednog mjesta u okolici Zadra.