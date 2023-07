SDP o Zakonu o potpomognutoj oplodnji: I lezbijke imaju pravo na umjetnu oplodnju, ali uz plaćanje

Pristup pomognutoj oplodnji treba omogućiti svim ženama bez obzira na seksualnu orijentaciju, ali tako da na teret HZZO-a na to imaju pravo samo žene kojima je utvrđen problem s plodnošću, dok ostale postupak trebaju platiti. Pravo na potpomognutu oplodnju trebaju imati svi muškarci i žene u braku, izvanbračnoj zajednici te registriranom ili neformalnom životnom partnerstvu, stoji u prijedlogu izmjena Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (MPO) što će ga SDP idući tjedan pustiti u javnu raspravu, a na jesen u saborsku proceduru.

Višeplodne trudnoće

Trenutačno na MPO mogu bračni i izvanbračni parovi te žene bez partnera, a ovom zakonskom izmjenom omogućio bi se pristup pomognutoj oplodnji i ženama iz istospolnih zajednica, ali ne na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Konzervativnom dijelu javnosti takav će prijedlog zasigurno imati učinak crvene krpe, međutim, to pravo imaju u Francuskoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Luksemburgu, Španjolskoj i Portugalu. Osim uklanjanja diskriminatornih odredbi, SDP-ov zakonski prijedlog ima za cilj olakšati probleme neplodnosti svim građanima koji se s njima nose, a u Hrvatskoj je to između 80 i 100 tisuća parova. Godišnje ih se liječi samo 10-12 tisuća, a pomoć traže prosječno nakon dvije-tri godine neplodnosti, dok ih više od polovine ne traži pomoć. Kad je riječ o dobnoj granici, pravo na MPO preko HZZO-a, prema važećem zakonu, imaju u pravilu žene do navršene 42. godine, a predlagatelj će ponuditi alternativni prijedlog pomicanja dobne granice na 45 godina, što je opcija koja će se iskristalizirati tijekom javne rasprave.

VEZANI ČLANCI:

Predlaže se ukidanje granice od najviše 12 jajnih stanica u postupku homologne izvantjelesne oplodnje, a umjesto toga – korištenje kontrolirane stimulacije ovulacije u skladu sa suvremenim biomedicinskim spoznajama, odnosno da u svakom pojedinom slučaju o tome odlučuju liječnici u dogovoru s pacijentima. Ukidanjem ovog nepotrebnog ograničenja uskladili bismo se s gotovo svim europskim zemljama (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Grčka, Litva, Slovenija, Švedska i dr.).

Također se želi ukinuti obveza da od šest postupaka IVF-a najmanje dva moraju biti u prirodnom ciklusu, čime bi se omogućilo liječnicima da individualno i optimalno u svakom postupku naprave maksimalno moguće i da utječu na uspješnost postupaka. Kako bi se minimizirao rizik od višeplodnih trudnoća i rizik koji takve trudnoće nose i za ženu i za dijete, želi se ukinuti i mogućnost unošenja tri zametka u tijelo žena starijih od 38 godina, onih s nepovoljnim testovima pričuve jajnika, ponavljanog neuspjeha u liječenju te onkološnih bolesnika i težeg oblika muške neplodnosti u tijelo žene.

Uništenje zamrznutih zametaka

Umjesto troje, dvoje bi djece rođene MPO-om iz darovanih spolnih stanica bila granica korištenja istog genetskog materijala, s obzirom na to da smo mala zemlja i postoji teoretska mogućnost incesta. Neiskorištene spolne stanice i zameci čuvaju se u kliničkim bankama pet godina na trošak HZZO-a te sljedećih pet uz plaćanje, ali je nedorečeno – što nakon deset godina? Sada se predlaže da se osobe čija su tkiva i zameci pohranjeni, nakon isteka deset godina, pismeno izjasne žele li da se njihov genetski materijal daruje ili da se čuvanje obustavi. Izostane li takva izjava, ustanova može sama prestati s čuvanjem. Također, novim se prijedlogom želi omogućiti da svaki muškarac ili žena može pohraniti svoje spolne stanice i spolna tkiva o vlastitom trošku (social-freezing).