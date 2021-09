Schmidt: Na putu prema Europskoj uniji neće doći do centralizacije BiH

Visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt izjavio je u intervju za BN televiziju kako na putu prema Europskoj uniju neće doći do centralizacije Bosne i Hercegovine, navodeći da važnu ulogu u tome procesu ima i Hrvatska. U intervju za BN Televiziju iz Bijeljine, Schmidt je upitan o strahu da se BiH unitarizira rekao kako se to neće dogoditi u vrijeme njegova mandata.

"Ta zabrinutost građana nije opravdana i do toga neće doći. Ja imam razumijevanja za regionalne posebnosti i one se moraju poštivati", rekao je Schmidt. Dodao je da on dolazi iz Bavarske u Njemačkoj gdje su ta prava posebno istaknuta.

"Kao Bavarac znam jako dobro da se u saveznoj državi mogu davati i jamčiti prava saveznim pokrajinama npr. kao što je to slučaj u Njemačkoj ili u entitetima u BiH", dodao je njemački političar na čelu međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini.

Pritom je istaknuo kako je važno da da zemlja nastavi provoditi reforme na 'putu od Daytona prema Bruxellesu' navodeći da važnu ulogu u tome procesu imaju Hrvatska, Srbija i Turska, ali i EU te međunarodna zajednica.

"Hrvatska, Srbija i Turska u svim ovim procesima igraju važnu ulogu. Ali, ipak će stvari ostati pri tome da Europska unija i međunarodna zajednica na osnovu Daytonskog sporazuma igra ulogu koja je važna. Put BiH vodi od Daytona k Bruxellesu. Ako će ove tri zemlje to podržati, ja ću biti zadovoljan", dodao je Schmidt.

On je potvrdio kako mu na raspolaganju stoje široke bonske ovlasti koje podrazumijevau i mogućnost da visoki međunarodni predstavnik smjenjuje političare ili pak nameće zakone i odluke. Pritom je odbacio mogućnost da smjenjuje političare zbog umiješanosti u korupciju.