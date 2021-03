Savršeni svijet minijaturnih vlakova doživio novi bum

U pandemiji nekim djelatnostima i dalje dobro ide, poput IT-ja, ili im je naglo krenulo, poput dostava. No, ima i onih za koje je malotko očekivao da će im krenuti, odnosno čak ih spasiti od propasti. Njemačka tvrtka Märklin stara je 162 godine, a bavi se – maketama vlakova. Doista, u doba kada imate videoigre poput, recimo, Railroad Tycoona, koje su malo pomalo izbacile prostorno zahtjevne makete željeznica koje kod pravih fanova uključuju i reljef terena, željezničko maketarstvo postalo je nišni hobi samo za najveće entuzijaste. Sve do prije godinu dana kada je Märklin počeo bilježiti nagli porast narudžbi, toliki da je ta priča dospjela i do stranica New York Timesa.

Veliki izazov za sastavljanje

Sve se nastavilo i ljeti kada ljudi najmanje kupuju makete jer je lijepo vrijeme pa zašto trošiti sate u kući kada je vani sunce! Ipak, narudžbe ovog proizvođača maketa iz Göppingena narasle su za čak 70 posto u odnosu na isti mjesec lani. Promotivni video s novim modelima prikazan je 165.000 puta u siječnju kada je postavljen. Zajedno s različitim slagalicama i pečenjem kruha, željezničko je maketarstvo jedna od “zanimacija” koja je pronašla novi život u pandemiji. Moguće je da se radi o idealu stvaranja boljeg svijeta u svojoj dnevnoj sobi, boljega od ovog turobnog, zarobljenog virusom koji vlada vani. A vjerujemo kako ste već vidjeli koliko ti svjetovi mogu biti lijepi, jer taj hobi nije nepoznat ni kod nas. Pogotovo jer koncept tvrtke Märklin uključuje i oblikovanje vlastitog malog komadića prostora kojem je u središnjem dijelu, dakako, pruga i željeznička kompozicija koja po njoj ide svladavajući uzvisine i poštujući prometne propise. Kod Märklina to je praktično kult, jer u njihovu Märklineumu, muzeju koji je zapravo showroom onoga što se s njihovim modelima može napraviti, nalazi se trasa od čak 92 četvorna metra koja prolazi kroz prirodu, naselja, preko planina i kroz doline. Prilično nevjerojatan prizor. Sve to dovelo je tvrtku u situaciju da zapošljava prvi put nakon više godina. A prije jednog desetljeća prošla je kroz stečaj. Vrag je uvijek u detalju, pa je jedan od razloga zašto baš ta tvrtka bilježi toliki rast minucioznost modela koji se tako izrađuju, koji su krajnje detaljni, pa su stoga izazov za sastaviti, ali kolekcionarima pružaju neobično zadovoljstvo. Tvornička je zgrada stara više od stoljeća, a sve što iz nje izlazi proizvod je ručnog rada u kojem često koristi i mikroskop kako bi se precizno pričvrstili dijelovi poput zvona ili rukohvata.

Za lokomotivu 4200 dolara

No, i dalje je zaposleno čak 1170 djelatnika na lokacijama u Göppingenu i mađarskom gradu Győru.

– Znali smo neke dijelove nabavljati od drugih, no shvatili smo da se to ne isplati. Filigranska preciznost nekih naših dijelova je tolika da smo često te nabavljene dijelove vraćali dobavljaču – rekao je Gerhard Tastl, direktor proizvodnje u pogonu u Göppingenu, gradu 25 km jugoistočno od Stuttgarta. Najsavršenija lokomotiva u ponudi ima nekoliko tisuća dijelova, a može stajati do 4200 dolara. S vremenom joj cijena može i porasti. Ako vas je cijena razočarala, utješit ćete se spoznajom da se prodaju i jednostavniji modeli s oko 300 dijelova po otprilike deset puta nižoj cijeni. Sada se modeli opremaju i zvučnicima koji reproduciraju zvukove koje vlakovi inače stvaraju, a kompleti dolaze s pantografima na daljinsko upravljanje. Tu je i osvjetljenje, vanjsko i unutrašnje, koje se kontrolira posebno, a kretanje i zaustavljanje isto je kao i kod pravih vlakova. Problem je jedino što mnoge modele sasvim vjerne originalnima više nećete naći, rasprodani su kao i dijelovi poput tračnica.