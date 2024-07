Šatorski kamp u Pojasu Gaze u sekundi pretvoren u pepeo

"Dijelovi ljudskih tijela letjeli su zrakom. Šatorsko naselje pretvorilo se u pepeo. Izgubio sam sve članove obitelji, suprugu i četvero djece, najmlađe je imalo dvije godine, a najstarije 16 godina", plačući govorio je Ahmed pred objektivom malobrojnih palestinskih novinara koji su ostali živi radeći u Pojasu Gaze.

"Izgledalo je kao da je došao smak svijeta. To je strašno. Do kada će to trajati? Gledao sam neki dan kada je Rusija bombardirala dječju bolnicu u Kijevu, Bijela kuća brzo je objavila priopćenje u kojem je izrazila da dijeli gađenje s Joeom Bidenom, koji je plakao nad ukrajinskom djecom, ali nije izdana slična izjava sućuti za našu djecu, nego umjesto toga Izraelu šalje bombe teže od tisuću kilograma koje ubijaju našu djecu", kazao je Ahmed.

Prema zadnjim informacijama najmanje 90 Palestinaca je ubijeno, a oko 300 ranjeno u subotu u zračnim napadima koje je izraelska vojska izvela u šatorskom kampu u "sigurnoj zoni" u regiji Al-Mawasi na zapadu Khan Yunisa, a riječ je o regiji na jugu Pojasa Gaze za koju su izraelske vlasti tvrdile da je "sigurna" za raseljene Palestince. Samo dva sata prije napada, izraelski avioni bacali su Palestincima letke na kojima je pisalo da odu u sigurnosnu zonu u regiji Al-Mawasi gdje je desetak tisuća Palestinaca iz Rafaha i ostalih dijelova Pojasa Gaze.

Izraelska vojska tvrdi da je cilj napada bio vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Al-Deif. Hamas je rekao da su izraelske tvrdnje da se ciljalo na vođe skupine lažne i da imaju za cilj opravdanje pokolja. Nakon ovog masakra samo po sebi nameće se pitanje je li zaista trebalo ubiti toliko ljudi ako se tražila samo jedna osoba. Još je za Izrael tragičnije to što ni vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Deif ni njegovi pomoćnici i bliski suradnici nisu ubijeni u tom napadu. Hamas je odmah demantirao ubojstvo svoga zapovjednika i "bilo kojeg drugog njihovog čovjeka".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je sazvao konferenciju za novinare te su svi bili uvjereni da će predočiti dokaze za likvidaciju visokog dužnosnika Hamasa, mrtvo-hladno kazao je kako "nije poznato je li on ubijen" te da je istraga je još u tijeku. Oporbene stranke u Izraelu, posebice obitelji zatočenika, optužuju premijera Netanyahua za novi pokušaj ometanja postizanja dogovora o razmjeni izraelskih talaca i palestinskih zarobljenika, pokušajem atentata na vođu "Brigada Al-Qassam" Muhammada Al-Deifa bombom od osam tona.

Iako vrijeme novog izraelskog napada s više desetina mrtvih, koji se poklapa s početkom razmatranja sporazuma o razmjeni i primirju, sugerira da se radi o pokušaju Netanyahua da ga poremeti. Temeljni motiv iza ovog pokolja povezan je s navodnom vjerodostojnom obavještajnom informacijom da se na toj lokaciji nalaze čelnici Hamasa. To bi išlo u korist Netanyahuovim ambicijama da postigne pobjedu koja bi mu pomogla da popravi svoj imidž. Mnogi analitičari tvrde da izraelski premijer Netanyahu osjeća frustraciju i gnjev jer nakon devet mjeseci rata u Pojasu Gaze nije postigao nijedan cilj, oslobađanje talaca, uništenje Hamasa, a plaćena je velika cijena i na izraelskoj strani.

Izraelski mediji tvrde kako je izraelska vojna obavještajna služba vjerojatno došla do informacija o kretanju i boravištu Al-Deifa, pa je Netanyahu brzo odobrio pokušaj atentata na njega, čak i ako je to dovelo do velikog masakra civila, suprotno njegovim tvrdnjama da je to odobrio nakon što je osigurao da je mjesto prazno od civila. Netanyahu nastoji izazvati što veću katastrofu unutar Pojasa Gaze, te unatoč razaranju, raseljavanju i ubijanju traži pobjedu u propalom ratu, koji je najdulji od 1948. godine, nakon što je ušao u deseti mjesec.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas rekao je da su Izrael i SAD odgovorni za napad u kojem su u subotu poginuli deseci ljudi u Pojasu Gaze, ali je također okrivio Hamas za nastavak rata u Gazi.

Muhammad Al-Deif, koji je preživio 7 pokušaja atentata, rođen je 1965. godine u Khan Yunisu, također poznatom kao grad Sinwar. Aktivno je sudjelovao u islamskom studentskom bloku na sveučilištu tijekom prve Intifade. Kasnije se pridružio Al-Qassam brigadama i preuzeo vodstvo nakon ubojstva Yahye Ayyasha sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća. Postao je strateški planer, odgovoran za projekte tunela ispod Pojasa Gaze i terorističkog napada na Izrael 7. listopada nazvanog "Potop Al-Aqse" te drugih napada koji su mu pripisani. Pod njegovim vodstvom, otpor u Gazi se udvostručio, čime je ojačao otpor protiv okupacije usprkos brojnim brutalnim ratovima. To objašnjava zašto je Izrael sedam puta pokušavao ubiti Muhammada Al-Deifa, poznatog i kao Al-Dhaif, ali bezuspješno.

Komentari palestinskog čelnika kojeg podržava Zapad upućuju na rastuću napetost između Abasove skupine Fataha i islamističke skupine Hamas, koja je optužila Abasa da je stao na stranu Izraela. "Palestinsko predsjedništvo osuđuje pokolj i smatra izraelsku vladu potpuno odgovornom kao i i američku administraciju koja pruža sve vrste podrške okupaciji i njezinim zločinima", rekao je Abas.

Ali Abas, čija vlast održava ograničenu samoupravu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael, pripisao je dio krivnje Hamasu, čijim je napadom 7. listopada u Izraelu, u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a oko 250 oteto, započeo devetomjesečni rat u Gazi. "Predsjedništvo vidi da je pokret Hamas, izbjegavajući nacionalno jedinstvo i dajući slobodne izgovore okupacijskoj državi, partner u snošenju pravne, moralne i političke odgovornosti za nastavak izraelskog rata i genocida u Pojasu Gaze", stoji u priopćenju. Hamas upravlja Gazom otkako je 2007. preuzeo obalni teritorij od Abasovih lojalista.