Satelitske snimke otkrile novi Putinov plan: 'Ovo je najambicioznije rusko širenje od doba SSSR-a'

Rusija je nedavno proširila i obnovila svoje proizvodne kapacitete za motore na kruti pogon, što predstavlja značajan korak u jačanju njenih sposobnosti za proizvodnju raketa, piše Međunarodni institut za strateške studije (IISS). Rusija je angažirana u, kako američki dužnosnici opisuju, "najambicioznijem proširenju vojne proizvodnje od sovjetskog razdoblja". Satelitske slike, koje je objavio Maxar Technologies, sugeriraju da je proizvodnja motora za rakete na kruti pogon jedan od glavnih ciljeva ovog napora.

Prema podacima IISS-a, na pet lokacija povezanih s proizvodnjom motora na kruti pogon vidljiva je značajna razvojna aktivnost. Satelitske slike pokazuju kako se na više mjesta provode radovi, uključujući obnovu nekih starih sovjetskih objekata i izgradnju novih infrastruktura. Ovaj napredak je osobito značajan jer u posljednja tri desetljeća nije bilo značajnijih ulaganja u proširenje ili obnovu. Tek 2023. godine, tri desetljeća nakon raspada Sovjetskog Saveza, počela su veća ulaganja u modernizaciju.

