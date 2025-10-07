Sastanci se nastavljaju danas: Iz Egipta stigle ohrabrujuće vijesti, prvi krug razgovora završio u pozitivnoj atmosferi

Svijet se s pravom pita hoće li se nakon dvije godine brutalnog i najtragičnijeg rata u povijesti Bliskog istoka, između Izraela i Hamasa, napokon nazrijeti kraj. Iako se čini da stvari idu prema planu, još smo daleko od potpunog prekida vatre. Ipak, iz Egipta dolaze ohrabrujuće vijesti. Prvi krug razgovora između posrednika i Hamasa u Sharm el-Sheikhu završio je u ponedjeljak navečer u, kako javljaju egipatski mediji, „pozitivnoj atmosferi“. Ti razgovori dio su tekućih pregovora o okončanju rata u Pojasu Gaze.

Sastanci se nastavljaju danas , a vodi se riječ o neizravnim pregovorima između Hamasa i Izraela prema planu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. On je u ponedjeljak izjavio da je Hamas „postigao dogovor o vrlo važnim stvarima“, dok Egipat posreduje u pregovorima o završetku dvogodišnjeg rata. Odgovarajući na pitanje o napretku pregovora, posebno o mogućem razoružanju Hamasa, Trump je kazao: „Imam crvene linije. Ako se određene stvari ne ispune, nećemo ići naprijed. Mislim da stvari idu dobro i da se Hamas složio oko vrlo važnih točaka.“

Američki predsjednik izrazio je optimizam i uvjerenje da će se sporazum između Izraela i Hamasa uskoro postići. „Teško je to reći nakon godina pokušaja, ali mislim da ćemo uspjeti. Gotovo sam siguran u to“, poručio je Trump, govoreći o svom planu od 20 točaka za okončanje rata u Gazi. S druge strane izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je izjavio da se rat približava kraju, iako je naglasio da Hamas još nije u potpunosti uništen. „Bližimo se kraju rata u Gazi... još postoje zadaci, ali dostići ćemo cilj“, rekao je Netanyahu, dodavši kako su Hezbollah i Huti pretrpjeli teške udarce, a da „Izrael štiti Ameriku od Irana“. U razgovoru za američkog novinara Bena Shapira rekao je da se nada kako će uz pomoć Donalda Trumpa rat uskoro završiti. Istaknuo je da su njihovi razgovori bili vrlo prijateljski, iako „ne znači da se slažemo oko svega“.

U isto vrijeme, nova akademska studija objavljena u povodu druge godišnjice napada Hamasa na južna izraelska naselja 7. listopada 2023. otkriva da su Sjedinjene Države, pod administracijama bivšeg predsjednika Joea Bidena i sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa, Izraelu pružile najmanje 21,7 milijardi dolara vojne pomoći od početka rata. Drugo istraživanje, koje je proveo Projekt troškova rata na Watson školi za međunarodne i javne poslove Sveučilišta Brown, pokazuje da su SAD u posljednje dvije godine potrošile dodatnih 10 milijardi dolara na sigurnosnu pomoć i operacije širom Bliskog istoka.

Premda se obje studije oslanjaju na javno dostupne izvore, one pružaju najdetaljniji prikaz američke vojne pomoći Izraelu i troškova izravnih vojnih aktivnosti Washingtona u regiji. Američki State Department zasad nije komentirao ukupnu količinu pomoći pružene Izraelu od listopada 2023., dok je Bijela kuća upite preusmjerila Ministarstvu obrane, koje nadzire samo dio te pomoći.Sve ukazuje na to da diplomacija polako, ali odlučno traži put prema miru, dok rat u Gazi ulazi u završnu, ali još uvijek neizvjesnu fazu.