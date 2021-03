Sarnavka odgovorila Milanoviću: Profesorica Đurđević u duelu može pojesti obojicu

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović danas prozvao Sanju Sarnavku jer nije stala u zaštitu Zlate Đurđević, njegove kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, a koju je, tvrdi Milanović, premijer Plenković izvrijeđao, oglasila se i poznata aktivistica za ženska prava.

– Sad mi javljaju s više strana da me preecjednik proziva. A onda čujem da je u nekoj anketi najpopularniji političar. Dječacima, i njemu i Plenkoviću, treba reći da su frajerčine, nenad..bivi, i to prije i poslije svakog obroka. Možda pomogne da se smire i počnu pristojno ponašati. Plenković zbilja neprimjereno govori o profesorici dr. sc. Zlati Đurđević. Mogao bi tako malo o svojim stranačkim neobrazovanim pajdama koji samo gledaju gdje bi što maznuli. To bi bilo ljekovito za ovu zemlju. Ali ni Milanović nije daleko kad traži zaštitu za profesoricu koja je moćna žena sposobna govoriti glasno i razgovijetno. Ona u duelu može pojesti obojicu. Jednog pa drugog. Ona ne treba ničiju zaštitu. A kad vidim rezultate anketa, poželim katapultiranje u svemir. Zato ovakvi mogu biti face - napisala je Sarnavka na Facebooku.