Sandra Benčić o navodnoj prekršajnoj prijavi iz 2001.: Prodaja petardi bila je studentski posao

Evo, baš palim petarde i bacam ih kroz prozor – ironično nam je, smijući se, kazala saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić kada smo je jučer nazvali i pitali može li objasniti o čemu je to prekjučer u Saboru govorio zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović kada je ustvrdio da je prije 22 godine protiv nje podnesena prekršajna prijava zbog neovlaštene prodaje petardi i vrijeđanja policijskih službenika, a da se detalji o toj prijavi mogu naći na stranicama Ustavnog suda.

Što se to dogodilo te 2001., je li zaista prodavala petarde i zbog toga zaradila prekršajnu prijavu te je li se pritom verbalno obračunavala s policajcima, pitali smo Benčić.

– Te 2001. kao studentica, zajedno s još nekoliko prijatelja, također studenata, radila sam na Božićnom sajmu na Tomislavcu. Radili smo na štandu koji su nam dodijelili. Prodavali smo čestitke, božićne ukrase, lampice, petarde... Policija nam je dolazila nekoliko puta i u jednom su nas trenutku pokupili, što je bilo bezveze jer nismo mi bili vlasnici tog štanda niti smo imali ikakve veze s vlasnicima štanda. Mi smo samo dobili posao da tamo prodajemo stvari na štandu. Ako se dobro sjećam, taj smo posao dobili preko Student-servisa. Policija je tada privela nas nekoliko i protiv nas podnijela prekršajne prijave – kazala nam je Benčić.

A je li tada prijava podnesena i protiv vlasnika tog štanda, zanimalo nas je.

– Ne, prijave su podnesene samo protiv nas klinaca. No dobro se sjećam da ja nisam dobila nikakvu kaznu. Mislim da kažnjen nije bio ni bilo tko drugi od prijatelja. A sve se to nalazi u toj odluci Ustavnog suda koju je Zekanović spomenuo jer kada sam 2007. ili 2008. tužila državu, odnosno SOA-u, zbog nezakonitog praćenja, to je bio dio "fajla" SOA-e koji je nezakonito prikupljan. Tamo je Zekanović to pročitao. Što se tiče tog privođenja, mi smo policiji rekli da na tom štandu samo radimo i nismo mi odgovorni za to smiju li na štandu biti petarde i koje. Na tim štandovima prodajete ono što vam daju. Oni su mislili da mi, osim običnih petardi, prodajemo i one petarde koje su se smjele prodavati tek od božićnog tjedna, ne i ranije. Mi to tada nismo ni znali. Naime, imate petarde prve i druge kategorije. One male možete prodavati uvijek, a one malo jače mogle su se prodavati samo u određenom razdoblju. Ja znam da na tom štandu na kojem sam radila nisam prodavala te jače petarde. Toga se dobro sjećam jer protiv mene nije bilo nikakve kazne. Ma, nije to bio nikakav specijalni incident. Ništa, policija je došla, privela nas i onda pustila. Ja sam taj isti dan nastavila raditi na tom istom štandu – prisjetila se Benčić pojasnivši i navode o vrijeđanju policajaca.

Agresivan je bio policajac

– Nisam ja vrijeđala policajce, nego je jedan policajac bio agresivan prema svima nama i u policiji sam uložila prigovor na njegovo postupanje. On je nama, tamo na štandu, htio kopati po stvarima, po torbama. I onda sam mu rekla da to ne može raditi tamo, na štandu, već u policijskoj postaji. Sjećam se da je taj policajac bio posebno neugodan, bezobrazan i agresivan prema dečkima koji su radili na štandu. Ono čega se jasno sjećam jest da nikakvu kaznu, ni novčanu ni ikakvu drugu, nisam dobila pa pretpostavljam da je ta odluka bila oslobađajuća – kazala je Sandra Benčić na kraju dodavši:

– Kao studentica radila sam mnogo poslova. Radila sam i na Božićnom sajmu i na Velesajmu, gdje sam prodavala građevinski materijal. I što sad? Zar će i to nekome postati neki problem?! Pa radila sam studenstke poslove koji su nam se tada nudili. Davala sam i instrukcije, čuvala djecu, čistila stanove... Kao student ili studentica radiš sve što ti dođe. Sretan si da ima posla i da možeš nešto zaraditi.

