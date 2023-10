HDZ stabilan, ali 15 posto njegovih birača podržalo bi Karamarka

Sudeći prema rezultatima rujanskog istraživanja stranačkih preferencija CroElecto koje za Večernji list provodi agencija 2X1 komunikacije, u raspoloženju birača dolaskom jeseni i buđenjem političke scene došlo je do određene promjene. Ne velike, ali znakovite, koja bi mogla ukazivati na daljnje tendencije ususret izborima.

Vladajući HDZ i dalje uvjerljivo vodi. Iako je nametnuo teme zamrzavanja cijena u trgovačkim lancima te ranije povećanja mirovina, u rujnu bi ga na izborima biralo 24,73 posto ispitanika, što je neznatno manje nego u kolovozu (24,88%), odnosno jednako kao u srpnju. Zanimljivost ovoga istraživanja jest to što bi 15,31 posto birača HDZ-a biralo listu Tomislava Karamarka kad bi se odlučio kandidirati na izborima, a dodatnih 6,22 posto bi ih bilo neodlučno u izboru između Karamarka i HDZ-a.

SDP i dalje pada. Nakon kampanje s neumjesnim citatima umirovljenika koja je loše odjeknula u javnosti za njih se izjasnilo 14,56 posto birača, što je pad od gotovo cijelog postotnog boda u odnosu na kolovoz (15,43%).

Na trećem se mjestu učvrstila koalicija Most – Suverenisti koja je u odnosu na prošli mjesec i dodatno ojačala. U rujnu bi ih biralo 10,30 posto ispitanika, dok ih je prošlog mjeseca bilo 9,09 posto.

Most i Suverenisti rastu

Možemo! je proteklih mjesec kandidirao Sandru Benčić za predsjednicu Vlade. Imali su intenzivnu medijsku kampanju, ali nisu ostvarili značajniji rast. U rujnu bi ih biralo 8,40 posto birača, dok je u kolovozu to bilo 8,25 posto. Domovinskom pokretu popularnost pada. Da su ovaj mjesec izbori, osvojili bi 7,1 posto glasova, što je u odnosu na 8,01 posto u kolovozu osjetno manje. Druge stranke predvode HSU (3,08%) i IDS (2,13%), dok su iznad jedan posto još Centar (1,89%), Socijaldemokrati (1,78%), Fokus i Radnička fronta (po 1,30%) te HSS (1,18%). Nezavisne liste biralo bi 4,26 posto, a neodlučnih je 17,28 posto ispitanika.

Dr. Mirko Klarić, profesor sa splitskog Pravnog fakulteta, kaže da je poredak najnovijeg istraživanja predvidiv. Nije iznenađen stagnacijom rejtinga HDZ-a.

– HDZ neće značajnije rasti. Njihova situacija bit će dobra ako nastave stagnirati i ne budu padali. Zadrže li ovakav rejting do prvih izbora, to će biti dobro. Oni ne mogu očekivati nekakav ozbiljan porast, trebali bi raditi na tome da zadrže ovaj broj glasova. Pred njima je 6-7 kritičnih mjeseci do izbora i vjerojatno će se pojaviti još niz problema. Ako uspiju zadržati trend stagnacije, to će biti dobro za njih – kaže dr. Klarić.

Što se tiče SDP-a, oni bi po njegovu mišljenju trebali promijeniti puno toga da bi počeli rasti, a na to nisu spremni.

– Oni imaju problem u samima sebi, ali ga ne vide. Ili ga vide, ali nitko nema snage ništa poduzeti kako bi se to promijenilo. Možemo! bi mogao rasti, s obzirom na broj neodlučnih i pad SDP-a, ali oni moraju promijeniti paradigmu. Moraju se odreći svoje ideološke odrednice, odrasti i više ići prema lijevom centru. S ovakvim pristupom i ideologijom za koju se zalažu mogu očekivati upravo toliko glasova koliko sada dobivaju, i koji su rezultat nezadovoljstva SDP-om, a ne time što su oni dobri i što su ljudi njima zadovoljni. Međutim, oni imaju potencijal rasta u lijevom krilu biračke populacije. Najveći potencijal rasta imaju Most i Suverenisti, zbog nezadovoljstva birača HDZ-om, a Domovinski pokret će i dalje padati. Oni bi mogli biti neugodno iznenađenje izbora – drži dr. Klarić.

Napominje kako udio HDZ-ovih birača koji bi radije glas dali Karamarku ukazuje upravo na to da dio njihova biračkog tijela traži kandidata od centra nadesno.

HDZ-u je stagnacija dobra

– U ovom trenutku takvu stranku još ne prepoznaju u Mostu i Suverenistima, a Mostu i zamjeraju određene stvari koje su se dogodile u prošlosti u odnosima dviju stranaka. To pokazuje da je glasačko tijelo još prilično nestabilno. Moguće su značajne promjene. Zato sam i rekao kako je za HDZ stagnacija dobra. HDZ puno mora raditi na tome da postojeće glasove ne prospe jer nastave li Most i Suverenisti rasti, a HDZ nešto padne, realnost sastavljanja Vlade nakon izbora bit će jako teška – upozorava dr. Klarić.

Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 18. do 29. rujna na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika stratificiranom po administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije i njihove strukture te dodatno mjerenom po društvenim i demografskim značajkama uz statističku pogrešku uzorka +/-3% prema 95-postotnom stupnju pouzdanosti.

Naposljetku, ovaj su mjesec izdvojeni rezultati prikupljeni u IV. izbornoj jedinici te uvjetno pretvoreni u mandate: HDZ bi prema tomu osvojio sedam mandata (8 na izborima 2020.), SDP četiri mandata (3 na izborima 2020.), koalicija Most – Suverenisti dva mandata (bez mandata 2020.) te Domovinski pokret jedan mandat (3 na izborima 2020.).