'Samo bahati HDZ-ov direktor Mladosti može poručiti da će odgovor na pitanje zašto ga je zaposlio dati u pisanom obliku!'

Zapošljavanje Krune Kovačevića, nekadašnjeg glavnom državnog inspektora u karlovačkoj tvrtki Mladost, dovelo je do toga da ujedinjena karlovačka oporba napusti sjednicu Gradskog vijeća Karlovca. Na pitanje nezavisnog Davora Petračića na koje je mjesto, preko kojeg natječaja, zbog čega u tvrtku Mladost zaposlen novi djelatnik, ekonomist po struci, Ivan Udžbinac, direktor Mladosti, odgovorio je da će vijećniku dati pisani odgovor na to pitanje.

- Kakve su ovo igrice. Zar direktor ne zna zašto je nekoga zaposlio, kakav pisani odgovor, inzistiran na to da mi direktor odmah javno odgovori – kazao je D. Petračić nakon čega mu je predsjednik Vijeća Matija Furač oduzeo riječ, ugasio mikrofon, a u konačni izrekao i opomenu i odredio pet minuta stanke.

Nakon nje, oporba je odlučila napustiti sjednicu Vijeća, jer, kažu, odnos vladajućih prema njima je nedopustivo bahat. Tek je SDP-ov Dubravko Golubić prije nego što su napustili sjednicu, pitao Udžbinca na koje je mjesto Kovačević zaposlen, na što mu je direktor odgovorio da K. Kovačević radi na mjestu voditelja Službe općih i zajedničkih poslova. Dubravko Golubić tada mu je poručio da je tako mogao i odmah odgovoriti, bez spominjanja pisanog odgovora. Stječe se dojam, smatraju u oporbi, da time direktor Mladost nešto 'mulja', ili da po odgovor mora na neku drugu adresu na 'usklađenje'.

- Nedopustiva je ta razina bahatosti u ponašanju, od gradonačelnika do predsjednika Vijeća. Mi smo svi kolege, ovaj gradonačelnik bi nam trebao biti kolega. To je HDZ u najboljoj maniri omalovažavanja i bahatog ponašanja. Ne mora mu pasati pitanje Petračića, Golubića, drugih vijećnika, ali on na njih mora odgovoriti. Nadam se da će se HDZ-u ovakav stil ponašanja, koji nije svojstven samo lokalnoj razini, već jednom obiti o glavu – kazao je Dario Janković, SDP-ov vijećnik na tiskovnoj oporbe nakon što su napustili sjednicu Vijeća.

Nezavisna Marija Bodružić Zorić kazala je kako nikome nije jasno što bivši glavni državni inspektor radi u Mladosti, odnosno da djelatnici tvrtke kažu kako Kovačević ne radi ništa u firmi, pa im nije jasno zašto je zaposlen. Potpredsjednik Vijeća Filip Jarnević iz Živog zida kazao je da često ukida glas oporbe, da njihovi prijedlozi dolaze na red za par mjesec, odgovore na pitanja često i ne dobivaju, stoga su napustili sjednicu Vijeća kako bi uživali u vlastitoj, HDZ-ovoj demokraciji.

- Ako je sve čisto, daješ odgovor odmah. Ako nije, onda se događa da petljaš, muljaš, skrivaš podatke, delaš nas slijepim pored zdravih očiju – dodao je Dario Janković.

Ivan Udžbinac, direktor Mladosti, par sati nakon sjednice Vijeća poslao je odgovor na pitanje vijećnika Petračića i to na mail adrese novinara i vijećnika u kojem pojašnjava da je tvrtki bio potreban kadar koji će brinuti o, zapravo, pravnim i građevinskim segmentima, stoga je zaposlen ekonomist. Iz odgovora direktora Udžbinca jasno je da je, u međuvremenu, doznao i pravi naziv radnog mjesta Krune Kovačevića uz čiji su se angažman kao glavnog državnog inspektora vezale i neke afere iz privatnog života. Kruno Kovačević, naime u Mladosti je, zapravo, zaposlen na mjestu: Rukovoditelj sektora za pravne, kadrovske i opće poslove.

Direktor Udžbinac je izvijestio i da su, prije posezanja za zapošljavanjem čovjeka izvan sustava, napravili 'internu potragu' u smislu da su po gradskim tvrtkama tražili postoji li osoba koja bi mogla obavljati taj posao, ali kada im se nitko nije javio, s početkom srpnja zaposlili su stručnjaka.

- Mr.sc. Krunu Kovačevića, dipl.oec, nezaposlenog hrvatskog branitelja-dragovoljca Domovinskog rata, za kojeg je procijenjeno da svojim radnim iskustvom, kompetencijama i međunarodnim iskustvom u sustavu državne (javne) uprave (bojnik HV/mir, pročelnik Ureda Vlade RH, državni tajnik u MINGO, pomoćnik ministra, glavni državni inspektor) i u privatnom sektoru (financijski direktor, savjetnik uprave) može učinkovito odrađivati poslove radi realizacije postavljenih ciljeva – nabrojio je Ivan Udžbinac razloge zapošljavanja Krune Kovačevića.