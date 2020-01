Salvinijev poraz na izborima olakšat će rad vladajućima

Liga Mattea Salvinija ipak nije u nedjelju pobijedila u regiji središnje Italije Emilia-Romagni, već je to pošlo za rukom kandidatu lijevog centra. U regiji Kalabriji, na jugu Italije, pobijedila je pak kandidatkinja desnog centra, članica Berlusconijeva pokreta Naprijed Italija koju je Salvini podržao. To će u budućnosti ponovno oživiti borbu desnog i lijevog centra jer je treća opcija, kako su sebe nazivali “potozvjezdaši” (M5S), teško poražena.

Demokratska stranka (PD), koja čini koaliciju s M5S u vladi Giuseppea Contea, na osnovi rezultata izbora u dvije regije (oko 5,5 milijuna birača) htjet će imati veću težinu u odlučivanju unutar vlade. PD, premda njegov predsjednički kandidat u regiji Kalabriji nije pobijedio, ipak je stranka koja je dobila najviše glasova u obje regije, dok M5S u toj regiji nije uspio ni ući u parlament jer nije prešao granicu od osam posto.

Salvini: Zadovoljan sam

To su osnovni zaključci nakon nedjeljnih izbora u Emilia-Romagni i Kalabriji uz napomenu da je odaziv birača bio velik. Za dio uspjeha PD-a u pokrajini središnje Italije zaslužne su i Sardine (Sardele), pokret mladih koji je prosvjedovao protiv riječi mržnje i samog Salvinija. Zahvalio im je i čelnik PD-a Nicola Zingaretti.

Dakle u Emilia-Romagni je pobijedio kandidat PD-a i dosadašnji predsjednik regije Stefano Bonaccini s 51,6 posto, dok je kandidatkinja Lige Lucia Borgonzoni dobila 43,7 glasova, a kandidat M5S Simone Benini samo 3,5 posto.

U Kalabriji je pobijedila članica pokreta Naprijed Italija Jole Santelli, koju je podupirala i Liga, s 55,4 posto te je tako postala prva žena na čelu te južne regije. Kandidat lijevog centra Pippo Callipo dobio je 30,2 posto, a kandidat M5S Francesco Aiello samo 7,3 posto. U obje je regije velik broj bivših birača M5S sada glasovao za kandidate lijevog centra. Primjerice, u gradovima Forlìju i Parmi čak je 71,5 posto u prvom i 62,7 posto u drugom bivših birača M5S-a sada glasovalo za PD. Osim toga, Bonaccini je dokazao kako je u posljednjih pet godina dobro vladao, pa je i to razlog zbog kojeg je prikupio glasove. Čak je i otac njegove protukandidatkinje Lucije Bergonzoni Giambattista Bergonzoni (78) glasovao za kandidata PD-a kazavši kako mu daje povjerenje jer je dobro vodio regiju.

Salvini je zadovoljan rezultatima premda je cijelu predizbornu kampanju usredotočio na sebe i na želju rušenja vlade talijanskog premijera Contea. Praktički je regionalne izbore pretvorio u referendum za ili protiv sebe. Taktika mu se očito nije isplatila, a imao je i nekoliko gafova koji se nisu svidjeli biračima. Primjerice, na periferiji Bologne otišao je do portafona jedne zgrade, pozvonio na ime Tunižanina i pitao ga: “Dilate li vi drogu?” To da taj Tunižanin navodno dila drogu kazala je Salviniju jedna starija gospođa, koja je zajedno s njim otišla do zgrade. Poslije se doznalo kako je njezin sin umro jer si je predoziranjem htio skratiti život jer je bolovao od amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Čak je i šef talijanske policije Franco Gabrielli intervenirao poručivši Salviniju kako se pravda ne provodi “kucajući na tuđa vrata”.

Hoće li Salvini sada promijeniti način svoje izborne kampanje? Jer, dok je bio u vladi s M5S na položaju ministra unutarnjih poslova, svakodnevno je bombardirao građane svojim tvitovima i objavama kako dobro radi, a primjerice nije odlazio na sastanke svojih kolega u Europskoj uniji te je bio više na putovanjima nego u ministarstvu kojem je bio na čelu.

Desni centar i dalje jači

– Da su izbori bili na nacionalnoj razini, pobjeda koalicije bila bi više nego premoćna – kazao je Salvini. Naime, i dalje je desni centar jači od lijevog centra, ali Salvini ne može pobijediti sam. S druge strane lijevi centar će se trebati više otvoriti građanima, koji su PD počeli shvaćati kao elitističku stranku. Pokret Sardina pokazao je kako ljudi žele sudjelovati u politici, pa bi tu poruku stranke trebale objeručke prihvatiti. U ovoj godini predviđeni su izbori u još nekim regijama, a do daljnjega bi crveno-žuta vlada premijera Contea trebala imati mirniji put.