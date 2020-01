Pobijedi li u ‘lijevoj’ regiji, Salvini kreće u rušenje Conteove vlade

U dvije od 20 talijanskih regija, u Emiliji Romagni, gdje se za predsjednika kandidiralo sedam osoba, i Kalabriji, gdje ima četvero predsjedničkih kandidata, oko 5,5 milijuna birača biralo je (od 7 do 23 sata) u nedjelju novu regionalnu vlast. Premda je riječ o regionalnim izborima, oni su u predizbornoj kampanji pretvoreni u biti ili ne biti za budućnost talijanske vlade premijera Giuseppea Contea.

Bonaccini ipak favorit

Čelnik Lige Matteo Salvini, koji je u kolovozu 2019. htio srušiti vladu u kojoj je bio ministar unutarnjih poslova u koaliciji s Pokretom 5 zvijezda (M5s), uvjeravao je oko tri i pol milijuna birača u Emiliji Romagni kako bi i nacionalna vlada trebala podnijeti ostavku pobjedi li njegova kandidatkinja, senatorica Lucia Borgonzoni, u toj regiji u kojoj je uvijek na čelu bila ljevica. Dosadašnji predsjednik Emilije Romagne Stefano Bonaccini iz Demokratske stranke (PD, bivši KP), kada bi se gledalo samo regiju, trebao bi glatko osvojiti i drugi mandat, jer je ocijenjen kao uspješan, ali Salvini želi “osloboditi” i tu regiju od “komunista”.

Naime, u listopadu 2019. u regiji Umbriji, gdje su također bili na vlasti “crveni”, pobijedio je kandidat Lige, pa se Salvini nada da će se taj preokret ponoviti i u Emiliji Romagni.

No u Umbriji je PD izgubio jer je predsjednica Catiuscia Marini nakon devet godina vladanja morala podnijeti ostavku zbog optužbi da je u zdravstvu zapošljavala ljude na ne baš zakonit način. Salvini je ipak regionalnim izborima uspio dati nacionalni karakter. Iz druge Conteove vlade, u kojoj je Ligu zamijenio PD, kažu da će nastaviti rad bez obzira na rezultate regionalnih izbora. Već prije nekoliko dana Luigi Di Maio napustio je političko čelništvo M5s kako ne bi bio napadan poslije poraza u Emiliji Romagni. U toj je regiji M5s pobijedio prvi put u jednom gradu, u Parmi, te je ostvario i dobre rezultate na parlamentarnim izborima, ali sada je daleko od Lige i PD-a. Uspije li PD zadržati vlast u toj regiji, zasigurno će i vlada u Rimu moći mirnije ploviti.

U Kalabriji, gdje su manje od dva milijuna birača, trebao bi pak pobijediti desni centar, odnosno kandidatkinja Berlusconijeva pokreta Naprijed Italijo Jole Santelli, koju podupire i Liga. Kandidat lijevog centra u toj regiji je proizvođač konzerviranje tunjevine Pippo Callipo. Predizborna kampanja u toj regiji bila je manje praćena u medijima od one u Emiliji Romagni ne samo zbog broja birača već upravo zato što će u njoj doći do preokreta. Pobijedi li Liga, otvorit će se žestok napad na crveno-žutu Conteovu vladu, a i stranke vladine većine imat će svoje unutarnje probleme jer će se preispitivati je li dobro što su ušle u koaliciju. Unutar M5s već su počele svađe te je 30-ak parlamentaraca napustilo stranku. Na izborima 2018. M5s osvojio je 32 posto glasova, a Liga 17 posto, dok je na europskim izborima 2019. rezultat bio obrnut. U ožujku je predviđen kongres M5s.

Protiv Salvinija i mladi

Pobijedi li PD, to će opet biti preokret jer će to biti prvi put da nakon niza pobjeda Liga više nije pobjednička. Salvini je svojim načinom komuniciranja, vrlo agresivnim, uveo novost u talijansku politiku. Upravo zbog Salvinijeva govora mržnje počeli su prosvjedovati mladi koji su se najprije okupili u Bologni u studenome 2019., a onda su se proširili po ostatku Italije.

Salvinija 17. veljače očekuje glasovanje u Senatu kada bi mu se mogao ukinuti imunitet kako bi mogao biti procesuiran. Tužiteljstvo u Cataniji na Siciliji optužuje Salvinija da je zarobio ljude i držao ih zatočenima. Brod “Gregoretti” talijanske obalne straže spasio je izbjeglice u Sredozemnom moru i krenuo prema talijanskoj obali. Na brodu je bila 131 osoba, a Salvini kao tadašnji ministar unutarnjih poslova nije dopustio ulazak plovila u talijansku luku. Salvini im nije dopustio da se iskrcaju, no kako je njihovo zdravstveno stanje bivalo sve teže, sudstvo je ipak odobrilo njihovo iskrcavanje u sicilijansku luku u Augusti. Salvinija se sada optužuje da je zarobio ljude i držao ih kao taoce, a za to bi kazneno djelo mogao dobiti do 15 godina zatvora.

Inače, u 12 talijanskih regija na vlasti je desni centar, u osam vladaju stranke lijevog centra, a politička pozornica u Italiji je, kao i uvijek, zanimljiva.