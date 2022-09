Liječnica otkrila strahote iz Mariupolja: Dječak mi je umro na rukama, zatvorenike su svukli pa zaklali, a psi su vukli ljudske udove po cesti

Ukrajinska volonterska liječnica Julija Pajevska, nekima poznatija pod nadimkom Tarja, svjedočila je pred američkim zakonodavcima o teroru, mučenju i strahu koji je proživjela za vrijeme ruske okupacije Mariupolja. Juliju su u Mariupolju zadržale ruske i proruske sile, a zarobljena je bila tri mjeseca. Svijet je saznao za njeno ime nakon što je uspjela novinaru Associated Pressa predati snimke iz okupiranog grada.

Govor je održala pred Helsinškom komisijom, agencijom američke vlade koja je osnovana kako bi promovirala internacionalnu usklađenost i dostupnost ljudskih prava. Glas su joj gušili osjećaji dok je nabrajala samo neke od užasa kojima je svjedočila u zatočeništvu, prenosi Guardian.

Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS FILE PHOTO: Military vehicles of pro-Russian troops drive along a street during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo NO RESALES. NO ARCHIVES Photo: Alexander Ermochenko/REUTERS

Trudne zatvorenice čije su sudbine nepoznate njihovim obiteljima i državi.

Vojnik kojeg su tri sata tukli prije nego su ga poput vreće bacili u podrum, tek ga je sljedeći dan netko provjerio.

Mrtvo dijete na majčinim rukama.

Sedmogodišnjak s ranama od metaka preminuo mi je u krilu, ovaj put nisam mogla otjerati smrt.

Zatvorenici u svojim ćelijama vrište tjednima, umiru od mučenja bez ikakve medicinske pomoći zarobljeni u ovom paklu. Jedino što su osjetili prije smrti bilo je zlostavljanje i premlaćivanje.

Moj prijatelj, čije sam oči zatvorila prije nego mu se tijelo ugasilo. I još jedan prijatelj. I još jedan, još jedan.

Grad od pola milijuna ljudi umirao mi je pred očima, pod zračnim napadima, metodičnim, planiranim.

Zračni napadi na bolnice i stambena područja.

Bolnica puna ranjenih vojnika i civila u kojoj je ponestalo anestezije, a i antibiotici su bili pri kraju,

Vojnici i medicinsko osoblje koji su spavali dva, tri sata dnevno, jer su se operacije izvodile jedna za drugom.

Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS A soldier, who assists at the emergency ward, talks to a wounded Ukrainian soldier at a military hospital, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk region, Ukraine, August 9, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis Photo: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Goreći automobili s gorećim ljudima unutra.

Policijski službenici koji iz ruševina vade žene i djecu unakažene do neprepoznatljivosti.

Ljudi koji skupljaju vodu iz lokvi.

Opljačkani domovi.

Psi koji su nekoć bili ljubimci vuku ljudske udove po gradu.

Zatvorenici koje su ubojice prisilile da skinu odjeću prije nego su ih polako zaklali.

Posebno pripremljene prostorije za mučenje.

"Znaš li zašto ti ovo radimo?" rekla je da ju je upirao ruski vojnik dok ju je mučio. "Zato što možete" odgovorila je Julija.

Dio Julijinih snimki možete pogledati ovdje: