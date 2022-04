Ruski voditelji: 'U slučaju nuklearnog rata, mi idemo u raj. Rusi su pravednička strana'

Ruski mediji su od početka rata u Ukrajini huškački nastrojeni. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio u srijedu da će "u slučaju intervencije bilo koje druge države, Rusija odgovoriti", ruski državni mediji su u svojem programu krenuli s istom retorikom.

Novinarka američkog portala Daily Beast Julia Davis, koja inače objavljuje na svojem Twitter profilu isječke najbizarnijih primjerima propagande, objavila je u srijedu video iz emisije u kojoj glavna urednica Russia Today Margarita Simonjan i voditelj Vladimir Solovjov tvrde da će i u slučaju nuklearnog rata ići u raj jer su Rusi pravednička i bogobojazna strana.

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.https://t.co/PzAt9jCBLt pic.twitter.com/DK2mXXWdfe