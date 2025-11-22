Rusija sprema 'Checkmate', otkriveni detalji plana: 'Treba nam još malo vremena...'

Zrakoplov Sukhoi Su-75 Checkmate mogao bi krenuti u letno ispitivanje već početkom sljedeće godine, prema posljednjim informacijama ruskih dužnosnika. Jednomotorni zrakoplov prvi je put predstavljen 2021. godine, a navodno postoje i planovi vezani uz daljnje varijante dizajna, uključujući i besposadnu inačicu.

"Još uvijek radimo na razvoju ovog zrakoplova“, rekao je Sergej Čemezov, šef ruskog državnog obrambenog konglomerata Rostec, za TWZ na ovogodišnjem Dubai Airshowu. "Treba nam još malo vremena da dobijemo pravi prototip za letna ispitivanja. U osnovi, skoro smo u fazi letnih ispitivanja i u bliskoj budućnosti ćemo ga lansirati u proizvodnju“. Sergej Bogdan, testni pilot, očekuje kako će ispitivanja započeti početkom 2026. godine. "Zrakoplov je već u proizvodnoj hali, već se dovršava i već postoje određeni vremenski planovi."

Zrakoplov Su-75 navodno će moći nositi do 7400 kilograma te postići najveću brzinu između Mach 1,8 i Mach 2. Model predstavljen 2021. godine bio je dug oko 17,4 metara i imao raspon krila od 11,9 metara. No, dizajn zrakoplova ponešto se promijenio u proteklim godinama. Između ostaloga, povećan je stražnji rub oba krila te su promijenjeni dijelovi nosa i repa.

Poput Su-57, dizajn zrakoplova Su-75 pokazuje određene karakteristike niske uočljivosti. Ruska Ujedinjena zrakoplovna korporacija (UAC) tvrdi da će Checkmate biti učinkovit u područjima "zaštićenim protuzračnim sustavima“ i "u složenom okruženju elektroničkog ometanja“, zahvaljujući paketu senzora.

"Općenito, za stvaranje pravog zrakoplova treba oko 10 do 15 godina“, rekao je Čemezov. Za usporedbu, prvi let prototipa Su-57 dogodio se 2010., a trebalo je još oko desetljeće da službeno započne serijska proizvodnja tog dizajna. Zbog rata u Ukrajini, dovodi se u pitanje i je li Rusija spremna izdvojiti potrebne resurse za novi projekt. Iako je Čemezov odbacivao zabrinutost, ne zna se sigurnošću koliko je Rusija sposobna proizvoditi borbene zrakoplove nakon godina zapadnih sankcija.