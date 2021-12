SAD pobjesnio na Varšavu koja ruši američku investiciju u TV kući

Poljaci su ponovno na ulicama, ali ovaj put zbog novog medijskog zakona. Nakon nedavnih masovnih prosvjeda zbog rigidnog zakona o pobačaju, jednog od najstrožih u Europi, tisuće Poljaka ponovno su izašle na ulice Varšave i još nekoliko poljskih gradova kako bi prosvjedovale protiv novog medijskog zakona, koji smatraju novim udarom na medijske slobode u Poljskoj.

'Razlog Kina i Rusija'

Prosvjednici su se u Varšavi okupili u nedjelju ispred rezidencije poljskog predsjednika Andrzeja Dude, kojeg su pozvali da uloži veto na zakon o medijima, nakon što je sporni zakon prije nekoliko dana potvrđen u poljskom parlamentu.

Novi poljski medijski zakon postrožava pravila o stranom vlasništvu nad medijima i zabranjuje kompanijama izvan Europskog gospodarskog prostora posjedovanje kontrolnog paketa u poljskim medijima. To će se izravno odraziti na američku grupaciju Discovery, koja će nakon stupanja zakona na snagu morati prodati većinski paket u TVN-u, vlasniku kanala TVN24, najgledanije poljske neovisne televizije, koja je kritična prema aktualnoj desničarskoj i populističkoj poljskoj vladi.

Zakon je u donjem domu poljskog parlamenta usvojen neobično brzo, nakon što je uvršten na glasanje u posljednji tren. Zakon je izglasan dostatnom većinom da se zaobiđe veto Senata, koji se već jednom izjasnio protiv zakona. Opozicija tvrdi da je zakon izglasan mimo procedure i uz kršenje demokratskih standarda, što vladajući odbacuju. Poljski kritičari spornog zakona smatraju kako je posrijedi pokušaj desne vlade da utiša popularni i neovisni televizijski kanal, dok iz vlade poručuju kako to nije točno i kako je riječ o nastojanju da se poljska medijska scena zaštiti od eventualnih neprijateljskih preuzimanja iz zemlja poput Rusije i Kine.

Osim podjela u zemlji, ovaj potez poljskih vlasti doveo je Varšavu u sukob s glavnom saveznicom, Sjedinjenim Državama. Američki državni tajnik Antony Blinken još je u kolovozu izrazio "duboku zabrinutost" namjerom poljskih vlasti, tvrdeći kako je poljski medijski zakon usmjeren protiv najgledanije neovisne televizije, koja je ujedno i jedna od najvećih američkih investicija u zemlji. I američke su vlasti nakon usvajanja zakona pozvale poljskog predsjednika Dudu da uloži veto na sporni zakon, koji ne može stupiti na snagu bez njegova potpisa.

Kako je ta poruka došla od otpravnika poslova u američkom veleposlanstvu u Varšavi Bixa Aliua, koji je na Twitteru napisao da su Sjedinjene Države "iznimno razočarane" prihvaćanjem spornog zakona i da očekuju da će predsjednik Duda iskoristiti svoju ulogu i zaštititi slobodu govora i poslovanja, reagirao je zamjenik poljskog šefa diplomacije Pawel Jablonski, osuđujući takvu poruku i naglašavajući da se strani diplomati ne smiju miješati u unutarnja pitanja zemalja u kojima djeluju.

Pritisak na medije

Odluku poljskog parlamenta kritizirao je i Discovery, poručujući da to mora zabrinuti sve strane kompanije koje ulažu u Poljskoj i sve one kojima je stalo do demokracije i slobode medija. Nezadovoljstvo zakonom izrazila je i Europska komisija. Potpredsjednica Komisije za transparentnost i vrijednosti Vera Jourova poručila je na Twitteru nakon usvajanja zakona da taj potez Varšave dodatno pojačava pritisak na medijski sektor u Poljskoj, koji je ionako u teškom položaju.