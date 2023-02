Sabor: Rasprava o opozivu premijera traje već sedam sati, moglo bi trajati do kasno u noć

Saborska rasprava o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića traje već gotovo sedam sati, oporba i dalje žustro ustrajava na razlozima zbog kojih bi premijer trebao otići, a sudeći po broju prijavljenih govornika, polemika bi mogla potrajati do kasno u noć. Brojne replike oporbenih i vladajućih zastupnika uslijedile su nakon izlaganja u kojem je premijer istaknuo da je ponosan na rezultate Vlade te ocijenio da iz oporbe dolazi erupcija nezadovoljstva i na momente mržnje prema Vladi, HDZ-u i djelomično prema njemu.

Grbin premijera nazivao AP

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izazvao je reakciju brojnih zastupnika nakon što je nekoliko puta premijera nazvao AP. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zbog toga ga je nekoliko puta opomenuo, upozorivši ga je to nešto što bi rasprave moglo pretvoriti u potpuni kaos. "Obratite se predsjedniku Vlade kako dolikuje, u raspravi koristite figure kakve želite, ali kod tituliranja vodite računa o dignitetu svih nazočnih", rekao je Jandroković.

Iako se Grbin i dalje obraćao premijeru poštovani AP, Jandroković mu više nije izricao opomene, ali ga je pozvao da to više ne čini jer time otvara prostor za "nekomunikaciju". Grbin je rekao da je reakcija predsjednika Sabora pokazala da premijer inzistira na onome što je najavio prošli ponedjeljak, a to je da se u Hrvatskoj prestanu tolerirati riječ i istina te umjesto da se zabrine pred korupcijom, planira na nju odgovoriti represijom.

Maja Grba-Bujević (HDZ) kazala je da to nije prvi put da Grbin pokazuje nepristojnost te ga je pozvala da kad izađe iz Sabora pogleda kako Vlada svijetli u korist Ukrajine, poručivši mu da će ga to što je ostao na krivoj strani obilježiti za čitav život. Stjepan Šašlin kazao je pak da je takvo ponašanje dno dna za čovjeka koji je godinama u politici, prozvavši ga da samo želi napraviti eksces.

Plenković: 30 europskih zemalja ne dopušta da podaci iz istrage izlaze u javnost

Plenković je Grbinu odgovorio vezano za izmjene zakona o kaznenom postupku da 30 europskih zemalja koje ne dopuštaju da podaci iz istrage izlaze u javnost. "Mi smo rekli da se ide prema uskom krugu i tu praksu ima sedam zemalja", rekao je premijer. Premijer je za prijedlog oporbe rekao kako je točno da je to pamflet u kojem ima svega, uglavnom neargumentiranog i točnog. Cilj im je da se rasprava održi ali bez efekta za oporbu.

Sabina Glasovac (SDP) pitala je zašto su banke odustale od tužbe i što im je vlada dala zauzvrat, a premijer joj je odgovorio da su slijedili eventualne negativne posljedice pred arbitražnim postupkom i da ništa nije na uštrb građana, štediša i nacionalnih interesa. Vesna Bedeković (HDZ) kazala je za oporbu da joj je jedina svrha pokazati da još postoji, a u prijedlogu opoziva najbesmislenija točka je ta da je premijer prekršio prisegu.

Karolina Vidović Krišto upitala je premijera zbog čega ne odstupi s obzirom na to da svakog dana sve više tone u korupcijsku močvaru. Premijer joj je odgovorio da zvuči kao pokvareni magnetofon iz sredine 60-tih, ustvrdivši da nikad nije bilo više zaposlenih, manje nezaposlenih, viših medijalnih plaća i mirovina.

Plenković je zamjerio oporbi i što slijede politiku Zorana Milanovića, a nezadovoljan je bio Ante Prkačin (Domovinski pokret) zbog toga što im se stalno prigovara da ne podupiru prijedlog EU u vezi s Ukrajinom. Mirela Ahmetović (SDP) pitala je premijera što je s otkupom dionica Ine, a odgovorio joj je da mu je drago što se odvezala od bove kad je htjela spriječiti izgradnju LNG-a. Uzvratila mu je da bi bilo bolje i njemu da se vezao za bovu zbog onečišćenje nego što se vezao za kriminalnu organizaciju.

Tijekom brojnih replika vladajući su isticali dobre rezultate Vlade na brojnim područjima, ocjenjujući i da je zahtjev za opozivom teška blamaža oporbe, a oporba je podsjećala na afere. Sandru Benčić (Možemo) zanimalo je prima li premijer vlasnike za svaki softver koji se kupuje u Vladi ili nekom ministarstvu. Plenković joj je potvrdio da je na zahtjev bivše ministrice Gabrijele Žalac održana jedna prezentacija i da je to bilo baš u vrijeme kada su izbacivali Mostovce iz Vlade.

Pojasnio je i da često prima različita izaslanstva koja dolaze s ministrima i imaju neke teme i sugestije te je tako imao i jedan jedini susret i s vlasnikom tvrtke Mladenom Šimuncem, zbog čijeg je softvera optužena Žalac.

Bauk: Europejac koji zna što je demokracija ili autokrata koji bi zaustavljao Reuters?

SDP-ov Arsen Bauk rekao je da ono s AP nije do njih već su mu to "uvalili" njegovi. "Za razliku od mnogih mislim da su Andrej Plenković i AP u bespoštednom i krvavom sukobu. Andrej Plenković za ovo što izlazi u medije kaže to je demokracija, a AP bi zaustavljao Reuters", rekao je. Stoga smatra da je ključno pitanje današnje rasprave tko stoji pred njima - europejac koji zna što je demokracija ili autokrata koji bi zaustavljao Reuters.

Plenković je poručio da Vlada ne zaustavlja Reuters i medije. Smatra da se radi o lažnoj tezi koja iskrivljuje ono što je intencija izmjena Zakona o kaznenom postupku, a to je da se želi spriječiti one koji imaju informacije iz spisa i zlorabe ih tako što ih distribuiraju a nisu vezane za postupak. Anka Mrak Taritaš (Glas) smatra i da vladajući uspješno pokušavaju raspravu o opozivu premijera Plenkovića pretvoriti u cirkus jer su i državu pretvorili u cirkus.

"Sprdate se s građanima pokušavajući im reći da im je divno, krasno i super, samo oni to ne razumiju. Na taj način se odnosite i prema opozivu", rekla je. Time je reagirala na izjavu HDZ-ovog Gorana Ivanovića koji smatra da je razlog oporbe to što oni ne mogu naći lidera oporbe.

VIDEO: Jandroković: 'Dajem vam treću opomenu'; Vidović-Krišto: 'Dajte ju sebi'