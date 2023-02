Grbin u Saboru premijera nazvao AP, Jandroković mu odgovorio: 'Ostavite te fore izvan Sabora'

Šef SDP-a Peđa Grbin oslovio je premijera Plenkovića s AP. "Poštovani kolega AP...", započeo je Grbin, nakon čega mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao da to ne radi. "To je jedan cirkus, to dovodi do jedne prakse koja je opasna. Onda ću ja vas zvati P.G.", rekao je Jandroković.