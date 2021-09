'S Bandićem sam bio prijatelj 25 godina, ali nisam se time koristio za dobivanje posla s gradom'

Ostajem kod obrane koju sam u listopadu 2014. dao u USKOK-u. Nisam počinio to što mi se stavlja na teret. Istina je da sam više od 25 godina bio prijatelj s Milanom Bandićem i Slobodanom Ljubičićem, no to prijateljstvo nisam koristio da bih dobio posao sa Zagrebačkim holdingom. Kada se 2013. pojavio problem sa zbrinjavanjem otpada, mene su iz Holdinga molili za pomoć jer nisu mogli riješiti problem, a otpad se gomilao, kazao je Petar Pripuz koji je na zagrebačkom Županijskom sudu počeo s iznošenjem obrane.

On je jedan od optuženih u aferi Agram, a jedna od točki optužnice odnosi se na zbrinjavanje otpada. USKOK tvrdi da je Pripuz koristio svoje prijateljstvo s Bandićem da njegova tvrtka dobije taj posao. Prema optužnici koja je nekoliko puta mijenjana, on je pri tome imao neimovinsku korist.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 20.09.2021.,Zagreb - Nastavlja se sudjenje za aferu Agram, Petar Pripuz treba iznijeti obranu. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pripuz tvrdi da je na optuženičkoj klupi završio zbog posla koji je napravio po četiri puta nižoj cijeni od recimo posla koji je napravio za MUP. Pojasnio je da je 2013. na nagovor ljudi iz Holdinga pomogao u zbrinjavanju otpada po cijeni znatno nižoj od tržišne. Kazao je da je u to vrijeme njegova tvrtka jedina imala sve potrebne dozvole i mogućnosti za zbrinjavanje glomaznog otpada.